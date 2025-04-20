玩味居酒屋　富創意有驚喜

特上二重拖羅蓉海鮮丼飯：炙香的吞拿魚蓉加帆立貝、八爪魚、北寄貝、三文魚籽拌勻，也可以升級揀選日本北海道海膽和松葉蟹肉；剩下米飯可加鯛魚湯和柚子碎享用，別具風味。（胡振文攝）

居酒屋以熱鬧氣氛吐雖然俘虜不少饕客，但在這個相機先食的世代，居酒屋也要與時並進，不時推出各式各樣的主題來吸客。近日有以自家創作的忍者和猛獸圖案作主題的新店登場，盡情打卡後再品嘗精心設計的新派小食和小菜，體驗更佳。

黃大仙：Q版特工出動

看日本動漫或電視劇，經常有古代特工的忍者為主題，傳統中的忍者擅長飛簷走壁，擁有各式特殊技藝，想看忍者，唔使飛到當地忍者村或博物館，到黃大仙即可。有日式居酒屋早前以忍者作主題打造全新概念品牌，餐廳設置了無人列車，路軌上是日本古屋簷設計，LED屏幕會播放品牌自家設計的忍者IP動畫，牆身的日式趟門畫上卡通忍者圖案，客人點餐後，列車會將食物送抵，氣氛輕鬆又自在。

餐廳負責人練先生深知港人愛選擇又愛新鮮感，特別混合居酒屋和食堂元素，以日式小碟和食文化打造多款配菜和美食，讓大家嘗新。好似不少喜愛的牛油果放上明太子，烤至金黃焦脆，打造出入口即溶的惹味小食。必食的還有日式串燒和燒烤，好似燒蠔就有中式蒜蓉和芝士醬兩款口味，較特別的有燒三文魚皮，師傅會將魚皮油脂刮走，風乾再鹽燒，口感脆得像薯片，配啤酒或清酒都咁夾。

日本人酒過三巡，最後會來一碗飯或麵以醒酒，這裏特地推出多款大堆頭的蓋飯和丼飯。好似搶眼的原隻龍蝦天婦羅蓋飯，選用本地花龍和多款蔬菜天婦羅拼配，這是練先生在日本品嘗過後回來創作的改良版。特上二重拖羅蓉海鮮丼飯的吞拿魚腩碎經炙燒，配帆立貝、八爪魚和北寄貝等海鮮，還可以升級加日本海膽和松葉蟹肉，剩下米飯可加鯛魚湯和柚子碎享用，雙重風味。

啟德：龍與虎陪食

至於啟德的新派居酒屋則以猛獸作主題，紅色主調的用餐區加設霓虹燈和富情調的燈光效果，配自家設計的KORA和KYU兩大卡通虎和龍角色，搶眼又搞鬼。餐廳特設半露天用餐區，無論室內室外都非常適合打卡。

菜單融入不少新派點子，午餐時段亦可柯打，老少咸宜。好似人氣的熏熟火腿溫泉蛋手工薄餅和福袋烏冬，前者將蛋汁和火腿、火箭菜拌勻吃，鹹香滑溜。後者打開豆腐皮袋口，倒出烏冬配昆布醬油湯，加點炸脆米享用，口感豐富。日本人愛吃的煎餃，升級變成加入椰菜的鳳尾蝦餃子，造型吸睛。

來到晚上，燈光變得更有氣氛，佐酒小菜亦有更多選擇。如北海道帆立貝配青蘋果片及果蓉，加點自家製XO醬，酸甜香辛，令人胃口大開。香辣柚子胡椒吞拿魚以臘腸脆片盛載，微酸柚子配鹹香脆片和辛味吞拿魚，一啖吃出三重口感。

愛魚油香的話，可揀選鱸魚配胡椒葱牛油和辣酸汁；喜歡啖啖肉的就有澳洲和牛扒配阿根廷青醬，必吃還有三黃雞松露榛子焗飯，米飯加黑松露醬、榛子碎和麻油拌勻，配皮脆肉嫩的烤雞，油潤添香。飲料方面，除清酒外，店內還有相當多元的雞尾酒款式，好似含芫荽香的Strange，又或是帶梅子酸甜的Pinkhu Redi等，酸爽去膩。