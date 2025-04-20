黃潔琪被嗌「翻版林明楨」　高EQ回應獲袁詠儀大讚

藝人袁詠儀（靚靚）和黃潔琪（Miko）現身尖沙咀出席電影《阿媽有喜》復活節優先場，受訪時，靚靚坦言自己為配合劇中角色需要，又化淡妝又挑戰不會嘗試的打扮，大嘆劇中服裝對她而言好刺激。

Miko透露角色在劇中經常Cosplay，問到有沒有邀請媽媽一起cosplay，她指沒有因為劇內媽媽太嚴厲。靚靚表示劇中女兒性格是愛玩、經常頂嘴和夜歸家，但Miko完全相反，每次當天拍攝完畢後，當其他人會留下討論表現、商量下一天的細節時，Miko總是背起背囊走人，起初靚靚以為她是約了人，原來她是要回家或去做運動，發現她是一個「宅女」。此外，靚靚更大爆自己「教壞」劇中家人，與Miko和劇中老公買球賽、彩票和飲酒，藉此拉近大家的關係，直言就像真正的一家人一樣。

Miko被網友封為「翻版林明楨」，她指自己知道這件事，不過與對方並不相識。對於自己與林明楨是否相似，她笑答見仁見智，亦指自己對傳媒而言較陌生，若這稱呼能令自己被更多人認識也不算是件壞事，在旁的靚靚即時大讚Miko：「好得體啊，如果我係佢呢個年紀會咁講就唔會得罪咁多人啦，真係家教好。」

提到早前靚靚和老公張智霖（Chilam)被網民直擊兩人登普陀山，她指每年都去求健康，去食齋又見下寺廟的師父，笑言十指緊扣則因為怕行山時會跌倒或走散，飲品只有數杯惟有分享，問到兒子魔童沒有一同前去，她指兒子去過很多年，現在假期有自己的安排，所以也不會強迫他。

而被問到求健康是否因為Chilam的膽石問題，靚靚指健康是每年都會求的，年紀越大越注重健康，她也直言Chilam手術過後進展良好，不過要注重飲食習慣才減低復發機會。問到她會不會監督對方，她表示：「我提下啦，成日講就好煩，我都唔想佢覺得個老婆好煩，即係佢煩好多嘢，連食嘢都要煩佢咁，咪俾個凌厲嘅眼神提一提佢囉。」

至於早前Miko「撞鬼」一事，她透露拍攝電視節目期間，在酒店遺失一支護髮素，結果當她沐浴時，本來空洞洞的浴室地上，卻突然出現那支護髮素，嚇得她披上浴巾衝出房間，她笑言當分享上社交平台後反而沒有那麼害怕，因為網民的留言令她覺得很搞笑。