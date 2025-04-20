春季限定 玫瑰園登樹梢城堡賞花海

作為關東規模最大的玫瑰主題樂園京成玫瑰園，逾10,000株不同品種的玫瑰卉在5月前後的一個半月內陸續盛放，遊客可漫步佔地5公頃的歐式庭園，除一般紅玫瑰外，更可欣賞Peace黃玫瑰、Black Baccara絲絨黑玫瑰等珍稀品種，夜間更有點燈投影秀將花海染成幻彩世界。即日至6月15日園區正推出春季限定活動「紅心女王的樹梢城堡」，亮點是將與活動一起創建的新區域Pondside，區內標誌性榎樹頂端懸空搭建童話風樹梢城堡，白色木造尖塔與雕花露台可俯瞰整片睡蓮池。園方更設計互動遊戲，用望遠鏡搜尋藏在樹林中的怪盜莫里，或沿城堡線索解謎尋找「盜竊預告信」，增添探險趣味。

園區另有以《愛麗絲夢遊仙境》為主題的人氣遊樂項目「愛麗絲之旅」，遊客乘坐由「瘋帽子奇幻商店」專屬司機駕駛的英式電動腳踏四輪車，穿梭神秘森林前往瘋狂茶會現場，今年新搞作包括在馬戲團帳篷內重現數百張懸浮空中的巨型撲克牌、形成夢幻拱門的經典場景，而人氣角色藍龍全新升級，能噴射出帶涼意的白色霧氣，配合燈光與音效，效果震撼，更新增全日本獨家的「餵食龍族」互動環節。

此外，園內商店「Dee & Dum's Apple Company」聯名當地名店「Sweets Alyssum」，推出粉紅玫瑰馬卡龍，使用園栽士多啤梨製成花瓣內餡，每日限量200份。同步發售紅心女王金箔玫瑰果醬、瘋帽子茶杯造型擴香石等主題商品，必定買到手軟。