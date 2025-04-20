陳嘉慧產彼首復出公仔箱　肥嘟嘟學養生

由黎諾懿、陳嘉慧（Erica）、文凱婷（Aeren）、王學琳、陳煒、曹永廉、游嘉欣、鍾凱瑩輪流擔任主持，一共10集的無綫全新節目《養生之旅》，走訪中國各地，挖掘多種有益健康的特色體驗及珍貴食材，並邀請了著名的註冊中醫、營養師和大學教授，從專業和科學角度剖析各種養生計劃。

首集雲南之旅，黎諾懿、Erica、Aeren、王學琳到騰衝，並由周國豐擔任「養生導航」。Erica與 Aeren 在睡火山之一的大空山中體驗以火山石進行的熱石按摩；Aeren 另外又與王學琳體驗了熱海極受歡迎的溫泉藥浴，至於黎諾懿則體驗了拔水罐，更被插到成個背脊都是木桶，畫面趣怪。四人另外又品嘗了以多種地道雲南特產炮製的精緻素宴及獨特的超巨型熱海大滾鍋，特色是採用氣蒸煮方式烹調，保留食材的營養與自然風味。

升呢媽咪的 Erica是次拍攝是她產後首個返回公仔箱的工作；為隆重其事，Erica與陳煒、文凱婷及《中年好聲音3》的鍾凱瑩向李暉師傅學習太極備戰，並在節目中大顯身手。四人學武期間，Erica接受了訪問，她透露這次復出原因不僅只是想重返工作，而是監製認為她需要學習養生、調理身體。Erica又坦言產後體重增加不少，故決定乘機好好收身、重拾自信：「尤其是我依家咁肥哩，覺得我應該係要做番啲運動去減吓嘅。」