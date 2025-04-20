談善言未揀定戰衣　希望金像奬加設觀眾投票制度

藝人談善言、楊㴓泳和林家熙等今日（20日）現身旺角街頭，為電影宣傳，向市民派發氣球，吸引大批市民圍觀及爭相要求合照。

3人也表示是首次在街頭派禮物，楊偲泳表示很快派完手中氣球，笑指沒事做反而覺得尷尬；談善言笑稱曾擔心沒人要氣球而尷尬，幸最終也沒有食檸檬，問她有否是借機拉票？她指因金像奬是行內人投票，故只是向大家拉票房，問到會否覺得可增加觀眾投票制度，增加大家參與度？她覺得或可增設一個新獎項：「坊間都會有，大眾一齊投票都開心，希望將來會有。」她笑指因與經理人有不同，故仍未決定頒獎禮的戰衣。

談到有指男友張振朗拍攝新劇《模仿人生》期間，刻意避開同劇的台灣女演員姬天語，問楊㴓泳是否向男友下了命令？她即笑言：「畀我就唔避喇！」並拉開話題，指自己在戲中與岑珈其沒有避忌，問到男友是否已捧場看新片？她再次扯開話題，表示家人仍未看，問是否已將男友列為家人及為何未看？身旁的林家熙即幫口救她，表示跟張振朗是老友：「我約佢！我同佢都Friend，我哋一齊露營。」

談到女友邱彥筒憑主演電影《寄了一整個春天》入圍金像奬「最佳新演員」及「最佳原創電影歌曲」，林家𤋮表示對表示無時無刻也對女友有信心。另外，日前爆出吳海昕疑跳過中介私下簽約，被指誠信破產，曾跟她合作的林家熙表示並不知情，跟對方一向都很少聯絡。