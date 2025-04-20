《今日睇真D》元老黃麗梅激罕現身　神隱12年升呢老闆娘

亞視節目《今日睇真D》主持之一黃麗梅，絕對香港飲食節目主持始祖，早年她到各地拍攝不同的飲食文化，令人留下深刻印象。12年前，黃麗梅約滿後正式離開亞洲電視，自此便沒有再做幕前工作。她近日於一個飯局遇上資深傳媒人汪曼玲，更接受對方的網上節目訪問談及近況。

現年62歲的黃麗梅雖然已息影12年，外形相比以前有些變胖，但肌膚仍保持得不錯，外形比實際年齡看來更年輕。她於80年代在廣東省廣播電視學校電視藝術專業培訓班畢業，曾任職廣東電視台，90年代移居香港發展，主持過亞洲電視節目《下午茶》、《今日睇真D》、《中國八大名菜》、《味是故鄉濃》、《根蹤香港》等，是早年少數到各地拍攝飲食節目的主持之一。她息影12年，表示：「我冇簽亞視之後，就去咗廣州開咗間雲吞麵店，然後又開咗一間點心專門店，咁呢兩間店我都做到2017年尾，18年就返咗香港。」

雖然疫情期間，黃麗梅沒有再經營食肆，不過仍間中推出不同產品，找廠房製不同應節食品，包括蘿蔔糕、馬蹄糕、粽子、月餅、玫瑰露酒、臘腸等。黃麗梅表示：「我做成5千底蘿蔔糕，中國內地有人幫我訂，港澳都有，都係新鮮造，抽真空送畀客人。」連產品包裝設計都要自己負責，一忙就要忙幾個月。

黃麗梅分享開始做飲食節目製作的契機，她指當時亞視問她是否有關於新節目的構思，可供她人手開新節目，其後轉為接亞視外判節目，多了一個製作人的身份。雖然拍攝節目要到不同地區、攀山涉水，更要背負收視壓力，但做得非常開心。近年愈來愈多藝人開設小紅書、抖音拍短片，但她並不打算效法，她表示：「拍嚟做咩先，多數都係搵快錢，咁我又唔係使得幾多錢，唔需要為三斗米折腰，都辛苦㗎嘛！同埋我覺得自己太認真，我要求畫面要靚、要真實同埋要講到出處，味道要好準確，依家啲人拍片淨係講『好味』……」