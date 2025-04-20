盧國沾設靈︱羅嘉良送花牌致祭　陳友到場為多年舊鄰居弔信

著名填詞人盧國沾上月與世長辭，享年75歲，家人今日（20日）於世界殯儀館為他設靈，喪禮採傳統佛教儀式進行，靈堂中央放有盧國沾的遺照，上方掛上寫有「往生凈土」四大字的橫幅，旁邊則放上家人的花牌，圈中好友包括江華與麥潔文、羅嘉良夫婦、張學友、陳錦鴻夫婦、葉振棠和周啟生也有送上花牌致意。而雷安娜、丘亞葵、張德蘭和陳友則到場出席儀式。明日上午10時出殯，奉柩和合石火葬場火化。

陳友到場時透露自己舊時與盧國沾是鄰居，曾經有合作過但較少，因為自己主要不是唱歌，更稱讚對方所填寫的歌詞帶有情懷。

盧國沾獨女葦蓁受訪時，透露選擇採用佛教儀式除了因為家庭信仰外，還有因為覺得佛教寧靜的風格符合父親的作風，父親離世前並沒有甚麼遺願，比較掛心的應該就是自己和太太，她直言會照顧好母親。而很多父親的圈內朋友如羅嘉良、郭晉安等都有託人慰問她，她藉此表示感激所有曾慰問她的人。

問到父親說過最印象深刻的句子，她指：「我諗有一句大家都聽過，有人成日問佢你最鍾意邊首歌，佢成日答下一首，我覺得呢個係一個非常妙嘅答案，因為推動永遠都有最好嘅。」被問到覺得父親是慈父還是嚴父，她笑答：「型父」，她描述由自己開始懂事便覺得父親很型，更是個很有智慧的人，每一次和他聊天都覺得在上課，有些說話當時不明白只放在心上，但多年後明白了便會覺得「夭心夭肺」，就像他所寫的歌詞。