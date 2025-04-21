【是日通勝】

農曆三月廿四

乙巳年 庚辰月 庚申日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、掃舍、安門

忌：安床、嫁娶、開市

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：03、13、44

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

金牛座：整體運勢明顯下滑，理財投資要特別小心。

雙子座：各方面運勢皆出現輕微上升，要好好把握！

巨蟹座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

獅子座：單身者有條件吸引桃花，宜好好裝扮一番。

處女座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

天秤座：財運上升，投資嘗到甜頭，不妨乘勝追擊。

天蠍座：工作投入感有待提升，才可走出眼前困境。

人馬座：愛與不愛要問自己，處理感情問題忌拖拉！

山羊座：愛情運特別好，多用卡其色增強個人魅力。

水瓶座：找個浪漫場合向意中人表白，易有好結果。

雙魚座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）蛇 事業旺

（跌）虎 健康差

鼠：做好本分，勿搶風頭，避免惹上是非。

牛：可從朋友身上獲理財靈感，好好利用。

虎：是日沖煞，健康運一般，腸胃易出事。

兔：受閒言閒語騷擾，感情關係受到考驗。

龍：做事忌三分鐘熱度，堅持到底會成功。

蛇：事業運上升，出差公幹機會不應放過。

馬：陷入糾纏不清的感情關係，不知所措。

羊：好運降臨，處理大小問題均胸有成竹。

猴：財運好轉，投資易獲利，要見好就收。

雞：情緒不穩，給自己多一點時間調整吧！

狗：思路清晰，遇上棘手問題也有力化解。

豬：財運一般，身邊多小人，帳目要分明。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

風水輪流轉

我們經常聽到「十年河東，十年河西」、「富不過三代，窮不過五服」等。

是否到佛寺廟宇求神拜佛，就要甚麼有甚麼？若是真的，那寺廟我想你迫也迫不到入去！如果你說我好努力一定賺到錢，那麼牛一樣勤力，如果你覺得受到委屈就會有福報，你可以福如東海嗎？就算你是玄學高手，就可以為自己改變命運嗎？除非你用一些手段伎倆去迷惑信眾。

人壞在心，樹壞在根。你可以大度，原諒別人，但不要愚蠢到再去相信對方。你可以不記仇，但不可以不記住被人陷害的教訓。你沒有害人之心，但一定要有防人之心。有些人會不停利用包裝宣傳，說自己怎樣厲害，偽裝成怎樣慈悲大智慧，目的是掠奪你的金錢！人知不如天知，失去了或許是真正所得，如果得到了或許是地獄門票。

命裏有時終須有，命裏無時莫強求，這就是你的運，可以透過中華老祖宗留下智慧，從你的出生日期拆解命運密碼，即所謂八字學說。

先照顧好自己，世界才會屬於你，正所謂「風雨由天，快樂由己，保重身邊，健康第一」，在能力所能及的範圍內，活得盡興，不要被他人割韭菜，為他人而活，珍惜自己，瀟洒開懷地做主人翁。