趙露思復出作被抽　關曉彤「停愛」強攻做一姐

內地女星關曉彤與趙露思同是「95後小花」，趙露思自從去年底一場大病，連帶演藝事業亦受影響，昨日更有指其綜藝節目《小小的勇氣》突然停播！反觀關曉彤事業運不斷攀升，為爭取「一姐」地位，即使男友鹿晗昨日生日，她亦罕有「零祝福」！

內地頂流鹿晗與關曉彤於2017年官宣拍拖，之後每年4月20日鹿晗牛一，關曉彤都會搭正凌晨12時送祝福，但近年兩人屢傳分手，前晚大批「花生友」擔定櫈仔，等睇關曉彤會否一如以往「卡點」蒲頭，結果她毫無動靜，打破過往7年的甜蜜慣例，隨即成為網上熱議，多個有關「關曉彤沒在零點祝鹿晗生日快樂」等話題衝上熱搜，而關曉彤的社交網首頁訪問量，更從前晚的100萬衝破1,000萬人次，熱度爆燈！

關曉彤今次「隱身」除了令分手之說傳得更加熾熱，亦有網民猜測她是想保護形象，以免愛情影響事業。近年鹿晗形象麻麻，更曾在直播舉中指，相反關曉彤自去年參演劇集《小巷人家》好評如潮，事業亦愈來愈順，不少人更將她與另一頂流趙露思作比較！

粉絲數目贏一仗

其實趙露思的人氣一直比關曉彤高，可惜去年底，她因抑鬱、失語症等煞停所有工作，至今年初才慢慢復工；關曉彤則瞓身為事業打拚，上月更接拍新劇《生逢其時》挑戰白化病人角色，誓要打上「95後小花」一姐地位！為保護專業形象，感情事必須低調，無論跟鹿晗分手與否，關曉彤對其生日「冷處理」可說是最佳選擇。而她為事業付出的努力亦沒有白費，其社交網粉絲數目已達3,556萬，跑贏趙露思的3,040萬，算是贏了一仗。

至於趙露思病愈復出後，一舉一動均成焦點，無奈負評亦不少，尤其她孭飛的綜藝節目《小小的勇氣》因連環失言、錯扣安全帶等被轟得體無完膚，近日節目更突然停播，可謂出師不利！官方未有正式回應停播原因，僅部分有份播放的電視台稱因「播出介質問題」暫停更新，原定播第4集的時段臨時改播劇集《與君歌》，而相關宣傳頁亦被撤走。

劉亦菲延續角色分身吸金

「85後花旦」劉亦菲憑去年熱播的內地劇《玫瑰的故事》迎來事業新高峰，廣告一個接一個冇停手，近日更以劇中角色「黃亦玫」接拍廣告，穿上黃色低V長裙出席活動，她直指今次合作相當特別：「接到邀請時非常開心，因為覺得今次合作很酷，他們是找『黃亦玫』拍廣告。」

她還以多個造型拍攝以《玫瑰箴言》作主題的廣告，片中化身紅衣女郎穿梭馬路起舞，舞功不俗，獲網民大讚索爆。

王一博雙線攻日

內地「95花」氣勢如虹，一眾「95生」亦不遑多讓，當中以王一博最當紮，憑一己之力撐起全公司約6成收入！他主演的電影《熱烈》本月初重映，獲粉絲力撐，重映票房逾1,800萬元人民幣（約1,910萬港元）。

王一博在海外亦坐擁不少粉絲，他拍攝的紀錄片《探索新境》月初在日本播出，被評為「兼具冒險精神與人文深度」；而他主演的3部電影《熱烈》、《長空之王》及《無名》，亦會於下月底在日本重映，足證他在當地的知名度。