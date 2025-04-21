李芷晴假公濟私搵Mr. Right　自認戀愛腦寓工作於拍拖

無綫小花李芷晴入行至今7年，雖然未算平步青雲，但仍自覺幸運。自認「戀愛腦」的她，最近參與戀綜節目，笑言可寓工作於拍拖，就算最後未能覓得真命天子，亦是大贏家。

李芷晴憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》Elaine一角入屋，她指角色的「傻白甜」設定跟她有近8成相似，有點大懵又容易受傷。由於外表童顏，她經常被安排演「妹妹」角色，但不擔心被定型，笑言做「御用妹妹」也不錯。

芷晴自認是「好運體質」，入行以來機會不斷：「讀訓練班時已經有主持機會，畢業第二年就入劇組做村民，好慶幸可以由一張白紙慢慢學，如果一畢業就演重要角色會好大壓力，而且我嘅工作一般都係持續性，例如《愛．回家》同主持《六合彩》，真係超好運！」疫情期間工作驟減，她也沒想過轉行：「有段時間喺屋企等運到，但我冇諗過放棄，直到2021年抽到台慶大獎，突然多咗好多人關注，公司又畀機會我，覺得自己好有希望。」

心儀高大才子

最近她參與綜藝節目《女神配對計劃》，令向來愛看戀綜的她大感興奮！講到擇偶條件，身材高挑的她說：「我係小鳥依人嘅女仔，所以想對方高過我，同時唔可以太瘦，否則會顯得我好肥。內在方面，我鍾意有才華同事業心，但又會放我喺第一位。」不過最重要還是合眼緣，她揚言幾乎第一眼已可斷定跟對方有否發展機會，又自認是「戀愛腦」一名，問到愛情與事業如何抉擇？她直言有難度：「我都係事業型嘅人，所以覺得呢個節目好正，可以開住工拍拖。」談到以往的戀愛經驗，她透露曾跟圈外及圈中人拍拖：「有時圈外人未必理解你呢行，例如親熱戲。」