高齡愛貓身體轉差　傅嘉莉珍惜相伴時

藝人傅嘉莉（Kelly）日前在社交網分享和愛貓BeBe同床又錫錫的溫馨相，不過她撰寫的內文卻充滿葡萄，讓普羅「貓奴」熱淚盈眶，感同身受。早前陪伴她逾16年的貓妹妹GeBe「畢業」，已令她傷心欲絕，幸好還有GeBe的哥哥BeBe相伴，不過快23歲的BeBe身體狀況日漸轉差，難怪Kelly擔心到喊。

她留言：「感覺他（牠）在我生命中開始倒數着」，指GeBe自從往「彩虹橋」後，BeBe狀態持續不穩定，健康問題多多，如上周覆診時，眼膜潰瘍已解決，但剩下一隻牙的BeBe又出現牙齦或牙齒發炎，因進食不適而狂抓自己的面，更試過抓傷眼睛，由於BeBe拒抗噴口腔消炎藥，增添了她施藥的難度，還有嘔吐及失禁等事宜，種種狀況都令她驚心動魄怕貓貓會離開她：「能夠這個年紀已經是非常叻叻，但我還是好唔捨得。」

雖然照顧年老的BeBe，令她身心俱疲，但只要BeBe多開心活多一天，對她來說絕對是恩賜，所以她留言自勉謂：「照顧老人生活上更要用心，心裏邊有好多不同的情緒，大家共勉之。」更望4月22日能和慶祝23歲生日。不少網民留言鼓勵Kelly叫「加油」，大讚BeBe有23歲高齡已是不得了：「媽媽好叻了。」