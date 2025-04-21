6膠開騷！Edan扮女人露腳毛咀肥腸　鬧傳媒黑心原來係講笑

MIRROR成員呂爵安（Edan）、岑珈其、魏浚笙（Jeffrey）、徐浩昌（肥腸）、黃正宜（阿正）及劉沛蘅 （Hillary）6位《膠戰》成員，昨晚（20日）假灣仔會展舉行《膠戰RUN FOR YOUR LIVE》，一眾膠人化身不同角色，在台上大玩遊戲，合力闖關完成任務。

甫開場6膠齊齊上台合唱《膠戰》主題曲《膠On！》，即引來全場觀呼！先後介紹過自己角色，然後接受任務挑戰不同遊戲，考驗6膠默契。當中P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）以嘉賓身份現身，與6膠對戰玩遊戲，被6膠茅招盡出又扯又攬，更慘被肥腸坐在身上動彈不得，最終玩到甩鞋，要「挽鞋」返回後台，場面搞笑。之後眾人又表演才藝，阿正與Jeffrey在台上大「耍花槍」踢纓槍，6膠又一起跳大繩，成功後非常開心，表示以往在節目中從未試過6人一起完成，今次終於完夢，Jeffrey 更熱得在台上除衫大騷麒麟臂，引爆粉絲尖叫。

在肥腸吹色士風伴奏下，阿正與珈其合唱英文歌並大跳辣身舞，之後Edan更以女裝出場，又與肥腸扮咀嘴，再次引爆笑彈。之後阿正模仿叱咤頒獎禮，4子扮男團現身，宣布他們奪得「叱咤我最喜愛男團大獎」，珈其即扮喊講得獎感言，並清唱幾句《一生愛你一個》向太太深情示愛，感激對方的一直支持，被阿正笑指他是「自由」歌手，因音準和節拍方面都「好自由」，之後4子再扮男團跳唱《BANG BANG BANG》。

來到尾聲，6膠穿上校服出場，表示像學校畢業禮一樣，唱出多首自選歌曲，當中包括《氹氹轉，菊花園》、《乾杯》、《光輝歲月》及《無盡》等，及特意為今次演出所創作的新歌《To膠ther》，Edan透露歌曲是大家在急忙中所創作，今次是6膠首次公開獻唱此曲，笑指有可能是絕唱，因未知會否再有下次。之後6膠在返回後台前先向現場觀眾鞠躬道謝，並跟大家表示「S4見！」，寓意《膠戰》將會開拍第4季。

6膠完騷後齊齊受訪，談到Edan大犧牲着裙上陣，他笑指本來沒有這個環節，但覺得好像很少6人一起的表演，因此在很後期才決定加入：「但爭個女仔，本身諗住叫肥腸做，但佢話不如你做啦！當初都冇諗住要咁暴露，但為咗大家睇得開心就嚟啦，所以啱啱喺後台都狂做掌上壓。」問他為何不剃腳毛？阿正即笑指「真心正」，稱Edan的腳夠白滑，Edan則就笑稱是用來保暖。

談到MIRROR隊友Jeremy近日被指涉抄歌，Edan表示有以短訊慰問對方，知道Jeremy一向對音樂作品的重視和緊張：「呢個作品仲要佢第一次嘗試參與作曲，都有關心佢，佢都話佢OK！」至於隊友姜濤早前被王晶發文狠批，Edan則表示未有特別關心，因深相信對方能處理得很好：「由佢出道第一年都飽受呢啲評論，我相信佢係呢方面都好犀利，頂到。」另提到有網民指他口説不提緋聞女友林明禎，但每當對方出帖卻秒Like，批評他表裏不一，Edan坦言未有看過相關評論，認為彼此認識畀Like 也是很正常，身旁幾位膠人阿正、珈其、劉沛蘅及肥腸等亦立即幫口說「我都有Like！」

Jeffrey則未知是天然呆還是太攰，到記者提他才表示「有Like、有Like」，Edan續表示：「冇乜嘢，大家都真係認識嘛，咁一路都唔係話要撇清啲乜，都係話大家畀啲空間啦。」提到他上次在訪問中聞「女友」二字即黑面，更斥傳媒黑心，問他有否因此不開心？Edan今次則相對輕鬆心態回應：「大家見咗咁耐，都係講吓笑啫，訪問不嬲都係咁，可能但大家覺得我黑面，其實唔係。（因為攰影響心情？）都唔係，可能覺得純粹想大家畀啲空間，唔好再為難我、為難對方。」

談到肥腸為演出要苦練跳繩及色士風，他指大家也很辛苦。珈其則透露跳繩是因為之前6膠在節目中挑戰跳大繩時，因肥腸不成功而失敗，故對方很想為大家挑戰自己，感恩今次終於挑戰成功。另談到電影《破·地獄》加長版上映後，不少觀眾都大讚珈其的表現，他高興表示：「講真我始終都係演員，我都希望繼續可以演戲，再加唱歌啦！因為呢個騷我愛上唱歌，但我覺得如果我再唱，一定要同6膠一齊唱。（唔Solo？）唔使啦，同佢哋一齊唱最開心。」他指知道自己在台上唱《一生愛你一個》時走音，笑指因為太太之前叮囑過他不要在騷中給驚喜，故未能在家中練習：「但Edan話齋，感情搭夠，真係真誠嘅！」眾人亦表示正《膠戰》第4季正在拍攝中，更希望可以拍到100季，並期望之後能有機會灌錄《To膠ther》這首歌。