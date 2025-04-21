「美魔女」伊莉莎伯海莉與Miley父親復活節公開戀情　粉絲嗌唔好

59歲英國女星伊莉莎伯海莉（Elizabeth Hurley）與63歲美國天后Miley Cyrus歌手父親Billy Ray Cyrus昨日趁住復活節周日宣布戀情，2人於社交網分別公開親密照「放閃」。

照片中戴上兔仔耳頭箍的Billy於農場上親吻戴住草帽的伊莉莎伯臉頰，女方即時呈現一副「冧樣」。2人同以「復活節快樂♥️」來留言。伊莉莎伯與已故前男友史提芬冰（Steve Bing）所生的23歲模特兒兒子Damien都以「🥳♥️」emoji來回應祝福母親。不過伊莉莎伯的粉絲似乎反對她的新戀情，有粉絲留言表示：「但願呢個係AI圖！」查實伊莉莎伯海莉本月初於社交網公開比堅利造型照時已「洩蜜」，以Billy Ray Cyrus的歌曲《She’s Not Cryin’ Anymore》做背景音樂，當時她留言表示：「在壯麗的馬爾代夫的最絢爛日落💗」，並於帖文標籤男友。

Billy Ray與伊莉莎伯分別結過婚，Billy經歷過3段婚姻，其中與Tish Cyrus由1993年結婚至2022年離婚，2人育有5名子女包括女歌手Miley Cyrus。去年8月他與歌手老婆Firerose離婚，之後他被老婆指控家暴。至於伊莉莎伯的戀情同樣多姿多采，與英國男星曉格蘭特（Hugh Grant）結婚多年之外，她亦於2007年至2010年與印度商家Arun Nayar結過婚。