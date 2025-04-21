方大同離世作品永留人間　成香港代表角逐新加坡音樂大獎

「音樂才子」方大同於今年2月時因病離世，但作品永留人間，日前新加坡「第18屆Freshmusic Awards（FMA）」公布各獎項入圍名單，方大同以遺作《夢想家》入圍「最佳男演唱人」及「年度10大專輯」外，亦憑《回留》入圍「年度10大單曲」專輯獎，一共有3個獎項提名，其中在「最佳男演唱人」及「年度10大專輯」候選中，方大同是唯一一位代表香港的男歌手，可見他在華語樂壇別具影響力，亦表達對他的敬意。

今年「最佳男演唱人」入圍名單橫跨世代與地域，跟方大同爭「最佳男演唱人」獎的其他7位男歌手，均來自台灣及新加坡的代表，而唯一較香港人熟悉的只有台灣的林宥嘉；至於跟方大同齊角逐「年度10大單曲」的10個歌手單位中，香港歌手還有《普渡眾生》的林家謙，可見林家謙早已衝出香港，成功在外地樂壇佔一席位。

而「最佳女演唱人」入圍共有8位，包括有台灣歌手梁文音、江美琪、魏如萱及內地歌手郁可唯等。另外，樂壇天后王菲愛女竇靖童Feat.魏如萱的《可憐的東西》亦是有份角逐「年度10大單曲」，可謂「虎母無犬女」。