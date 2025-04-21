Black Diamond Villa　隱世黑鑽別墅

作為自然界中最堅韌的寶石，黑鑽象徵永恒與權威，加上不像白鑽那麼常見，給人一種神秘感覺，更有人視之為守護石，能阻止負能量入侵！今次介紹的概念建築，設計靈感正正來自黑鑽，一旦建成，其獨特的造型、烏黑的光澤、坐落的環境，注定會成為一處隱世淨土！

造型前衞

由設計工作室Norouzdesign Architecture Studio構思的「Black Diamond Villa」，顧名思義，其設計受「黑鑽」啟發，預計於伊朗馬贊德蘭省（Mazandaran）的山林中興建。

從預想圖所見，這幢建築物的造型獨特、前衞，輪廓像一個菱形多面體，矗立於一片墨綠色的叢林之間，啞黑色外牆由多個幾何圖形拼湊而成，不期然令人想起鑽石的刻面，並嵌入多幅不同形狀的玻璃幕牆，在日照下，可反射出迷人光澤，遠看真的像一顆鑲嵌於隱世叢林的巨型黑鑽！

複式設計

「Black Diamond Villa」屬於一幢複式別墅，以螺旋樓梯連接上下層，布置雖然以黑色為主調，但玻璃幕牆解決了採光問題，加上樓底極高，又以暖黃色燈光來照明，再襯上一系列色彩鮮艷的家具，令整個生活空間不會顯得幽暗沉悶。貌似鑽石刻面的天花，像一大片多面鏡，帶來有趣的視覺效果，亦實現了內外呼應。順帶一提，別墅的下方或側翼附設戶外聊天區，可讓屋主體驗大自然的清幽。