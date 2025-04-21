21歲大仔罹患罕見病不能自理　哥連法奴親送兒子入護理院

愛爾蘭男星哥連法奴（Colin Farrell）今年憑超級奸雄劇《企鵝》（Penguin）狂掃劇帝寶座，他的私生活一直保密，育有兩名兒子，不過21歲大仔James出生後不幸罹患罕見疾病「天使綜合症」（Angelman Syndrome）。此疾病影響患者的神經系統，使他們出現癲癇、過度歡笑以至是發育遲緩等不同症狀。哥連最近接受雜誌訪問時就罕有提及兒子的近況。

哥連表示兒子過去曾被診斷是腦麻，但最後確診為「天使綜合症」，由於患病，兒子4歲才學會走路，6、7歲才能說話，19歲時能夠自己吃飯，但隨著他成長，照顧愈來愈力不從心。他透露已經和前妻Kim Bordenave商量，要把兒子送到護理院長居，以便可以獲得更完善的照顧。他說：「這很棘手，有些父母會說：『我想親自照顧我的孩子。』我尊重這一點。但我的恐懼是，如果我明天心臟病發作，而James的母親亦離開人世，然後他就孤身一人，那該怎麼辦？我們希望他能找到一個地方，在那裡他可以過著充實而快樂的生活，感受到與外界的聯繫，而不是只有在家裡，過著日復一日的生活。」

哥連法奴亦因為兒子的問題而創立基金會「Colin Farrell Foundation」，幫助智力障礙的年輕人。他從不隱藏自己的兒子，而是以他為傲，他表示，兒子一直以來都很努力生活、學習，「當他第一次自己吃飯時，他的臉閃閃發光，他自己吃飯的樣子非常地美，我每天都為他感到驕傲」。