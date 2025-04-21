樂壇新貴出軌被女友捉姦在床　發聲明道歉無限期退出幕前

樂壇新貴音樂人陳澤鴻GooChan，曾為張蔓莎、馮允謙、洪嘉豪和吳保錡等歌手作曲、編曲，可是近日疑被「捉姦在床」！有網民在社交網上圖文片並茂寫上「香港著名獨立歌手/作曲人渣GooChan陳澤鴻背7年女友出軌，偷食十八歲妹豬被捉姦流出」，並付上一後錄音、照片及短片。事件爆出後，GooChan 今晨亦火速在社交網發文向女友道歉，並表示無限期退出幕前工作。

從網民的片中見GooChan與芷希敲門行入房間，見床上非常凌亂，而18歲妹豬則躲在門後，GooChan表示：「出嚟喇，唔使（匿埋）喇，出嚟喇。」芷希就問：「有無覺得對我唔住呀？」而「妹豬」就面無表情。網民更指該名「妹豬」與Tyson Yoshi撞樣。

從另一段錄音中聽到芷希大叫：「我平時瞓主人房，平時瞓入面㗎！佢做乜瞓咗我個位呀？！！！」之後有把男聲（估計是GooChan）則表示：「喊無用㗎，咁搞遲早報警。」芷希的女友人就對GooChan說：「叫佢（妹豬）出嚟啦！你叫佢離開先啦，我哋執埋啲嘢就走㗎喇。」但男方一直維護妹豬：「我唔想你哋嚇親佢呀。」

芷希續崩潰咆哮：「你叫佢出嚟啦！嚇親佢？受保護動物呀？我都承受好多嘢！佢會嚇親，我都嚇親！我都嚇親呀！X你老X！嚇親佢！邊個喺度呀？！」當芷希在大罵時，就聽到妹豬表現得好驚慌，不停發出哭泣聲。

GooChan出軌斷正的片段在網上瘋傳，今早（21日）凌晨時分，他在社交網發文道歉表示：「對不起，現在就網絡流傳有關本人的片段作正式回應，向芷希再次鄭重道歉，我辜負了你對我七年真誠的感情和陪伴。由我一無所有的時候開始，無論生活如何艱苦，都一直在身邊扶持著我。而我竟然不懂珍惜，親手斷送了你的幸福，對你造成了無法修補的傷害，對不起。」

他續指：「本人將會承擔起責任，即日起無限期退出幕前工作。往後不會再對此事作任何回應，亦承諾絕不會作出傷害別人的行為。最後，很抱歉因為我的私事影響了大家，想向所有受影響的朋友、工作夥伴及大眾說一句，對不起。GooChan 21/4/2025。」

網民都紛紛留言鬧爆GooChan渣男行為，並立即Unfollow及將其歌曲於playlist移除。其實，芷希早於2月已經宣布同GooChan分手，芷希當時表示：「接受呢段佔咗人生四份一有餘嘅感情要結束，並唔容易。事件發生得太突然。」但估計捉姦事件是於年頭發生的。