姬絲汀史釗活復活節失驚無神與女友結婚

憑賣座電影《吸血新世紀》（Twilight）系列走紅的35歲美國女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）與37歲編劇女友Dylan Meyer拍拖以來一直感情穩定，而昨日她們趁住復活節周日於位於美國洛杉磯的愛巢舉行婚禮。

她們舉行小型婚禮只邀請朋友及家人出席，據知2人於上周二（15日）領取結婚證書，而之前一日她們被影到穿情侶裝外出。有狗仔隊偷影到她們行禮的照片，2人穿上同類型打扮白色外套配以金色裙，姬絲汀為女友戴上婚戒並送上白色花束，禮成後「新娘子」咀嘴。姬絲汀與Dylan於2019年發展戀情，拍拖兩年後訂婚。

姬絲汀原本是異性戀者，她於2008年因為合作《吸血新世紀》而與英國男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）「戲假情真」撻着，她向傳媒公開戀情後不久，有雜誌就刊登她背住男友與《白雪公主之魔幻復仇記》（Snow White and the Huntsman）的已婚導演Rupert Sanders街頭咀嘴。其後姬絲汀受訪向男友公開道歉說：「我對此傷害及難堪的事深感抱歉，我已經讓那些跟我親近的人以及所有人都受到影響了。此次短暫的輕率行為，已經損害了我生命中最重要的事，以及我最愛和最尊重的人，羅拔，我愛他，我愛他，我真的很對不起。」最終姬絲汀與羅拔於2013年分手。其後姬絲汀「轉性向」與多位女性拍拖。