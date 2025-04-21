種類繁多的意大利粉，可因應不同醬料和食材搭配，坊間亦有不少餐廳標榜招牌手工意粉，再加上新推出口味，即使趕時間醫肚，選擇也很豐富。

意粉放題

意加不同醬料和配料，味道都大有分別，想一次過試多幾款都有計。擁有5間分店的現代意大利餐在即日至8月31日逢星期四晚推出90分鐘意粉放題，客人預訂後便可盡量享用4款人氣意榉，當中包括招牌卡邦尼意粉配風乾豬面頰肉、松露蘑菇寬條麵、白酒蜆肉意粉和意式香辣番茄醬筆管意粉，任君選擇。

和牛肉香

矜貴肉嫩的和牛，除了鋸扒，還可以作不同配搭。有9間分店的意大利餐廳在這個4月以和牛做主角打造多款菜式，除有和牛骨髓他他及意式燉和牛沙律外，和牛尾腱闊條麵選用和牛腱子肉和蔬菜、白酒及香草慢煨，配吸汁的闊條麵最好不過。和牛意大利雲配熱那亞香蒜醬，醬汁和蒔蘿油搭配，味道剛好。想感受和滋味，就要把握機會。

瑞士風味

瑞士除了芝士火鍋，也有不同的風味。於觀塘和大坑有分店的意瑞餐廳，近日以兩地接壤的提契諾州飲食特色作靈感，設計出Take Me to Ticino洞穴分享菜單，客人先享用加入瑞士紅酒和牛肝菌入饌的炸意大利飯球、脆炸士餡餅、無花果及芥末水果配水牛芝士和吞拿魚醬小牛舌，就可以品嘗招牌手工意粉牛頰肉醃核桃番茄肉醬闊條麵和麵包蟹黑胡椒芝士飲管意粉，再加上米蘭燉牛膝或慢燉火雞作主菜，配瑞士葡萄酒分外美味，最後以提拉米蘇或栗子黑加侖蒙布朗芝士蛋糕作結。

菇菌清香

佐敦一個美食廣場內的牛扒專門店近日推出全新的烤焗系列，鮮茄焗鹿兒島豬柳飯配鮮茄醬和芝士，烤焗至表面金黃，趁熱吃有拉絲口感。黑松露忌廉汁焗龍脷意粉，鮮嫩魚肉配濃郁的醬汁，拌勻享用散發淡淡菌香。