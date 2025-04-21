王敏奕自爆手握朱敏瀚大量「肉照」：佢對身材管理有強迫症

藝人王敏奕、朱敏瀚、黃子恆、鄧智堅、林景程、倪嘉雯等，今日（21日）在將軍澳電視城宣傳新劇《虛擬情人》，扮演虛擬情完美情人的朱仔講到演繹難度？他說：「AI話難唔難，話易亦唔易，因為冇一個所謂正確演繹方法，要演繹到大家相信你係AI係最大難度。」劇中他由純潔演到曳曳，與敏奕有床戲，更有不少騷肌場面，自言劇中身材是自己有史以來最豐盛，身材比例更勝《拳王》。

敏奕則自爆手握朱仔大量「肉照」素材：「佢對自己嘅身材管理都好強迫症，已經唔夠瞓，仲要成日喺個廠度舉啞鈴，所以我幫佢記錄低，有需要可以問我攞番。」敏奕指劇中性感演出交給朱仔，他是劇集的性感擔當，覺得現時的觀眾喜歡看男仔性感演出多過女仔，朱仔則笑言：「近期同我拍檔嘅女仔都好幸福，因為啲性感演出我都包辦晒。」

講到劇中親熱戲，敏奕則預告兩人有純潔床戲：「依家觀眾慣咗尺度好大，但係我哋拍番純情嘅愛情片，可以好唔一樣。」

劇中追求完美情人的敏奕被問到老公曾國祥可是她的完美情人，她笑言接近，但差甚麼就不公開講，笑言太過私人了。朱仔講到完美情人認為最重要是內在美，有外在美就是Bonus，問到緋聞女友陳曉華是否完美情人？他說：「能夠成為我哋TVB嘅藝人，都有一定質素。」

講到被指租豪宅與陳曉華共賦同居？他則說：「我同媽咪住嘅，我都希望有能力、有多啲錢可以租屋畀唔同嘅同事住，如果我有能力，希望唔係淨係幫到佢一個，希望幫到身邊有需要嘅人。」講到被拍得「同車」接載曉華前接送取回其座駕，朱仔則進入「AI暴走」模式迴避說：「作為一個虛擬情人，只要下載個App，我就會成為你嘅情人。」此外，避談接載曉華的朱仔，今日出席活動前原來坐駕被撞，他說：「唔好提架車，遲咗嚟活動因為架車畀的士撞尾，不過人冇事就OK。」