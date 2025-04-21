【營事檔案】欖菜蒸比目魚

清蒸比目魚是一道十分簡潔、健康又美味的菜式，而且魚骨不算多，是三文魚以外都適合小朋友以及怕骨人士的魚類之選。除了比目魚以外，更加入了西蘭花和紅蘿蔔，豐富了整體的色彩以及營養，調味又相對簡單，是一道適合全家享用的健康菜式。

比目魚的優質蛋白質

比目魚是蛋白質的來源之一，而當中的動物性蛋白質消化吸收率較高，同時能提供人體所需的必需胺基酸，有助於肌肉修復和生長。此外，比目魚含有與三文魚一樣的豐富Omega-3脂肪酸，對心血管健康有益，建議一星期可進食深海魚類兩至三次，以攝取足夠的Omega-3脂肪酸。

蔬菜中的維生素A與膳食纖維

西蘭花和紅蘿蔔為這道菜增加了不同的營養，兩者都富含維生素A和膳食纖維，這使整個食譜的營養更為均衡。在維生素A方面，紅蘿蔔的β-胡蘿蔔素含量特別突出，β-胡蘿蔔素在人體內可轉化為維生素A，對於維持良好視力（特別是夜間視覺）、增強免疫系統功能以及保持皮膚和黏膜健康都至關重要。而西蘭花毫含有豐富的不水溶性纖維，能有效促進腸道蠕動，預防便秘，同時有助於維持腸道菌群平衡。

欖菜蒸比目魚

材料：

比目魚 1條

西蘭花 ¼個

紅蘿蔔 半條

調味料：

欖菜 1茶匙

薑片 2片

做法：

1) 西蘭花切件、紅蘿蔔去皮切片備用

2) 在碟中放上薑片及比目魚

3) 旁邊放上西蘭花及紅蘿蔔

4) 在面上平均搽上欖菜

5) 隔水蒸5分鐘，完成

胡嘉琪(Kayla) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，英國諾桑比亞大學食品及營養科學理學士。擅長根據每個人的生活習慣，設計簡單而且多元化的餐單。