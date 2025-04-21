馬國明突現《新聞透視》探討AI侵權：害到人藝人負責？

近日有多位藝人被網民惡搞，用AI變臉效果，將韓國劇集《魷魚遊戲》劇照中的演員換成香港不同的明星，當中包括視帝馬國明。前晚（19日）無綫新聞部節目《新聞透視》探討AI人工智能侵權的議題，請來馬國明受訪，他以藝人角度分析AI侵權的影響。

馬國明被問及他的肖像早前被網民以AI方式換成《魷魚遊戲》中的演員，他認為這樣無傷大雅，但擔心AI會被應用在其他範疇。他表示：「如果個商人攞咗某個大明星嘅樣賣個廣告，咁好多人買咗喇，點知原來嗰樣嘢出嚟係害到人嘅……咁邊個負責呢？係咪個Artist（藝人）負責？唔問就攞咗人啲嘢嚟用，其實我哋唔係從來都覺得呢樣係盜竊咩？不嬲當盜竊㗎嘛，佢未必當事人同意攞佢嘅嘢訓練個AI，其實你都係侵犯咗嗰個人本身嘅權益。」

馬國明受訪提到，自己入行25年，自認是幸運的藝人，他說：「有啲藝人入行30年都未必有人識佢，所以呢一行除咗自己努力，都要講啲幸運。」他拍了過百部劇集，當中有多個醫生角色，亦令他被封「TVB御用醫生」，使他有不少廣告找上門。但他認為藝人都有社會責任，因此他不會為錢就亂接廣告：「有一隻係號稱可以醫癌症嘅藥想搵我賣廣告，佢聲稱嘅作用好似有少少不實，結果當時都幾心痛㗎……因為嗰份錢（代言費）都幾大㗎，但我都冇拍到嗰個廣告。」他指明星並不是有錢就接廣告，他們都會作出篩選，除了自保，亦因為不想有機會害到人。不少網民看到馬國明竟然在《新聞透視》出現都表示驚喜，大讚他三觀正確。