延續假日Mood　享受獨特新滋味

復活節長假結束，巴絲打又要投入工作或學業之中，假日Mode意猶未盡的話，大可以計劃定周末及五一假期再擦個，今日介紹幾間餐廳新餐單及BBQ新滋味，讓大家可以輪住食，滿足一家大小及另一半的味蕾與五臟廟！

意日新派風味

位於中環、由糕點廚師Fabio Bardi創辦的新派日式意大利糕餅咖啡室不時推出新餐單，最近就帶來全新的平日午市套餐、兒童餐單、晚市套餐及周末早午餐，還有他撚手的時令糕點及蛋糕。於周二至五推出的午市套餐，三文治、意粉及主菜選擇豐富，包括括招牌漢堡配薯條、龍蝦沙律夾心包配薯條、意式肉腸水牛芝士意大利香草包配薯條、鮮蜆牛油扁意粉配沙律、卡邦尼煙肉意粉配沙律、紅酒燉牛頰肉配西蘭花苗及薯蓉。周二至日的晚市套餐則有紅酒燉牛臉肉配西蘭花苗及馬鈴薯泥、脆香日式吉列雞扒飯配椰菜沙律等主菜之選。於周末六日及公眾假期推出的早午餐套餐有新鮮出爐的麵包籃和迷你冷切肉盤，以及全新推出的主菜，包括班尼迪克蛋、菠菜班尼迪克蛋和日式辣味流心蛋配馬鈴薯、味噌燉洋葱、豆腐和煎蛋沙鍋等；每兩位付費成人更可享一位小童免費優惠呢！還有多款全新糕點及蛋糕美食，好似括朱古力榛子果仁千層酥、抹茶芙蓉花撻、百香果香桃黑芝麻聖多諾黑泡芙蛋糕等，無論是返工日子或放假，都有新鮮感十足又美味的選擇。

春日夢幻色調

想延續午後快樂時光，下午茶相信是不二之選。尖東五星酒店意式餐廳於即日至6月30日期間、推出全新的《漫舞嫣韻》海景下午茶，以花果為主題，融合日本櫻花的清香與韓國草莓的鮮甜，帶來一系列夢幻粉紅色澤的鹹甜美食。鹹食有魚子醬•煙三文魚•番茄鬆餅•櫻花粉、波士頓龍蝦•龍蝦蛋黃醬•火箭菜•自家製餐包、鴨肝醬慕絲•梅酒果凍•櫻花和日式櫻花壽司•阿拉斯加皇帝蟹沙律；甜食則有士多啤梨柑橘瑪德蓮蛋糕•士多啤梨果醬、櫻花玫瑰蛋糕•玫瑰朱古力奶油•杏仁忌廉和士多啤梨乳酪奶凍•白朱古力忌廉•時令野莓等，並附有兩杯士多啤梨與櫻花冰沙或付費加配粉紅氣泡雞尾酒。於酒店官網更可以85折優惠預訂。此外，享用下午茶的巴絲打還可以8折優惠選購香港歌劇院上演的莫扎特經典歌劇《魔笛》，實行來一趟味覺後的視覺與聽覺藝術之旅。

Me Time享甘旨

喜歡食番茄又喜歡Me Time的，東京過江龍一人火鍋專門店最近推出的全新「完熟番茄鍋套餐」或許是不錯之選。用上100%意大利完熟番茄熬製成味噌湯底，散發濃郁番茄的天然酸甜及醇厚香氣，套餐特別配上伊比利亞黑毛豬肉眼及美國安格斯牛肩胛肉（有150克及250克重量級選擇），肉味香濃，口感嫩滑，加酸甜番茄旨味加持下，再搭配馬蘇里拉芝士，帶來拉絲的滿足「芝」味。套餐以外，還可以單點完熟意大利番茄湯配馬蘇里拉芝士片、伊比利亞黑毛豬肉眼50克及馬蘇里拉芝士片，讓大家自主配搭，慢慢享受「放飛自我」。