中年3｜陳芷盈突破唱Rap奪MVP　曹越揀錯歌10強止步

無綫歌唱節目《中年好聲音3》播出新一集，由獻唱《許願》的張與辰及姚焯菲獲得最佳分數95分，而MVP得主則是以往唱出過不少佳績的陳芷盈。

芷盈今次憑與何晉樂合唱的《誰明浪子心》奪得高度評價，除了因為二人默契十足，還因陳芷盈走出Comfort Zone挑戰說唱。另外，她與何晉樂的超高音開場，給大家留下深刻印象。首奪MVP的芷盈相當激動，含淚感激所有支持自己的粉絲：「今次我Rap係一個好大嘅突破嚟。呢段日子真係唔容易，因為屋企人入院、成日都來來回回，都唔夠時間練習…同埋我想多謝我嘅Fans同網民朋友，因為好多同學仔成日都話好想我攞MVP，今次我得咗啦。」

而另一個贏盡好評的演出，還有李金凱及冼靖峰的《甲乙丙丁》，Friend到不得了的二人，全程散發出青春愉快的氛圍，不時搭住膊頭唱歌仔，還親密到一支咪兩份唱，亦因為這個舉動令二人獲得評審張佳添高度評價「兩個人Share一支咪，兩把聲都入到咪仲要咁夾，係神來之筆。」

至於與詹天文（Windy）合唱《我不離開》的曹越，雖然事前特登抽空上廣州找Windy練歌，但可惜最後因揀錯歌暴露缺點而獲得全場最低分，海兒直指：「你揀錯歌，低音對你嚟講太低，你本身條氣要好順先唱到。」對於十強止步，曹越雖然因不捨哭成淚人，但仍為自己能走到今天感到高興，並感激幫她報名的好友。