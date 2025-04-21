同陳秀珠演母子！Frankie唔急結婚專注工作

藝人陳瑞輝（Frankie）和陳秀珠（珠姐）在新劇《麻甩媽咪》中首次合作飾演母子，Frankie劇中飾演的角色是位「媽寶」，經常夾在媽媽和老婆之間，他指夾心的狀況現實每個人都曾遇到過，他自己的處理方法是會預先想好兩邊應採取的行動，當作出選擇後便可以即刻執行。

而問到現實甚麼時候做老公，Frankie則指現在無想過，反而中學時有想過組織家庭，因為現在要先做好自己，結婚需要有一定的經濟基礎和心理建設，才有能力去承擔一個家庭，所以暫時想先專注工作。

談到珠姐經常做媽媽或奶奶的角色，她指不怕被人定形，笑稱自己很喜歡做強勢恐怖一面的奶奶，反而做不來哭喊的角色，而如果現實兒子帶回「新抱」的話，自己會去適應，因為今時不同往日，他們都有自己的想法，自己只會在適當時候講幾句，她又稱喜歡和享受做喜劇，笑指自己有喜劇細胞。

問到與珠姐這樣的大前輩演戲會否有壓力，Frankie表示只有在拍攝前有少少緊張，大家都好Open、好Friendly。珠姐表示怕與不熟的人拍攝，所以第一天拍攝她會先以角色名稱呼，想雙方可以更放鬆和熟悉點，培養出默契，令拍攝更加順利。另外，Frankie表示與前輩合作有所得着，可以看他們如何從劇本句子之間，能找出角色的性格、小動作和語氣態度等，令他獲益良多。