劉佩玥對夢想婚禮失去憧憬　直言簽個字就得！

視帝陳山聰、張振朗、劉穎鏇、劉佩玥、郭柏妍及丁子朗等今日（21日）現身油塘為熱播劇《奪命提示》宣傳，配合劇情發展，3位美女穿上婚紗性感登場大玩結婚典禮，於台上玩新郎新娘，吸引大批粉絲到場支持。

劉佩玥指加入TVB後已穿過多次婚紗，笑言現在感覺變得普通，將來結婚或會穿西裝，對夢幻婚禮的憧憬已不像以前：「20幾歲有諗吓，依家冇諗，以前覺得要好靚，但依家一切簡，就咁簽個字都得啦！」身旁山聰聞言即緊張大呼：「唔得！點可以就咁簽個字，有冇搞錯？」他坦言恨見身邊姊妹能找到幸福出嫁，記者試探問他也應該認識對方緋聞男友周志康？山聰即醒目表示不會出賣姊妹，劉佩玥表示結婚是開心事，有好消息一定會跟大家宣布是否已有共識？問到二人是否已有共識？她即以笑帶過，指事業行先。山聰就表示自己當年結婚未有大搞，故沒有玩新郎儀式，笑指考慮將來在結婚周年紀念時再玩過，不過先等仔仔再長大一點，屆時可一起玩。

劉穎鏇笑言能在商場內見到結婚場地感到新奇：「見到咁多人嚟支持好開心。（有幻想過自己婚禮？）又真係冇喎，不過一定唔會喺商場搞，哈哈！」她坦言或因未有對象故未有想婚禮事，身旁振朗即開玩笑，叫她做童養媳，等山聰的4歲仔仔Jaco長大後便可成婚，劉穎鏇笑謂：「細咁多年有啲難喎！」她表示不介意姊弟戀，但擔心有代溝故年齡不可相差太遠，但又笑稱到將來自己年紀不少時，或可調整一下限制。

至於振朗就坦言入行後不時接觸到婚禮場面，感覺搞婚禮除了一對新人外，其他人同樣要花心力體力，坦言將來結婚或會以旅行結婚方式，跟未婚妻及雙方家人一起外遊，開心簡單地完成婚禮，但隨即又笑謂：「但係我未結住呀，放心大家，哈哈！做吓嘢先。（視帝都攞埋？結婚要好多錢？）你哋好想我結婚喎，我成日都想買層樓畀我屋企人一齊住，加埋成8個人。」他表示婚後會跟家人一起住，問到女友楊偲泳已答應？他笑指要大家問對方，又指家人一向和睦，不擔心有婆媳糾紛。另提到他日前到內地登台時，遇粉絲衝上台合照時處變不驚，他笑謂：「多謝演戲，好多突如其來嘅事都面對到。（索吻唔驚？）錫唔得，攬都最好唔好，哈哈！」