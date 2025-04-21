藍領界慾女　床上更拚搏

印象中，好少見到藍領麗人，但唔代表女流之輩應付唔到粗重工作。AV業界資深人士神仙乙就以日本AV嘅勞動界慾女系列為例子，當中嘅女主角成副戰鬥格，唔止熱愛勞動，仲熱心幫助身邊有需要嘅男士，呢份敢作敢為嘅拚搏精神，實在令人心動！

工地混戰

由MOODYZ推出嘅《完美平衡的建築工人首次亮相 AV！》，女主角滿島杏奈喺朋友介紹下，去咗建築工地打工，雖然每日要搭搭抬抬，但好快適應，仲令身材變得結實婀娜添！由於近期工作太繁重，成班工友少咗休息時間，更加冇機會尋歡作樂，所以當同事明仔幫杏奈按摩肩膀時，唔覺意挑起杏奈抑壓已久嘅慾火，於是兩人喺工地嚟一場激戰！事後，杏奈覺得唔夠喉，仲叫埋幾個同事上演多P混戰呢！

打成一片

喺山與空出品嘅《面對人才短缺的巨尻女監督》入面，永野司係一家建築公司嘅監督人員，最近因為人手短缺，搞到頭都大埋，為咗令工程順利完成，決定親身落場幫手，殊不知又出現另一個問題，就係成班工友對公司冇咩歸屬感，甚至醞釀緊集體跳槽添！點先可以留住工友嘅心？永野司決定犧牲色相，只要工友喺生理上有需要，佢就會即場提供出火服務，仍未滿足嘅話，上埋床都OK，假如其他工人有興趣加入戰團，亦無任歡迎，就係咁，成班員工打成一片，士氣變得高昂，日日開OT趕工都冇Say No！

激情爆發

由FALENO製作嘅《被冷氣修理姐姐杭打騎乘中出》，講述大學生晉仔為咗專心溫書以應付考試，租咗一間公寓居住。某日，冷氣機突然壞咗，晉仔急Call冷氣公司派人嚟維修，結果迎嚟身材高挑又大波嘅技工姐姐藤井蘭蘭！雖然係女流之輩，但蘭蘭嘅手腳都幾快，冇幾耐就整好部機，只係室內溫度實在太熱，就算身穿單薄小背心，依然整到成身汗，更因為冇戴胸圍嘅關係，搞到飛釘收場，睇到晉仔硬晒軚又勁尷尬。蘭蘭見到晉仔嘅反應，竟然主動幫忙出火，之後更食住個勢喺床上激戰添！自此之後，晉仔屋企部冷氣成日壞，而蘭蘭每次上門維修，都會附送床上激戰呢項額外服務。

簡評

本仙一向尊重勞動階層，見到一班藍領界慾女咁砌得，真係好想有呢類同事喺身邊並肩作戰。3部作品中，本仙最鍾意《面對人才短缺的巨尻女監督》，原因係女主角永野司以肉體嚟激勵工友士氣，夠晒拚搏，又會喺工地內唔同地方激戰，甚至會喺過程中出動各種情趣玩具，令人睇得更過癮！