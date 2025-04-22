【是日通勝】

農曆三月廿五

乙巳年 庚辰月 辛酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、理髮、安葬

忌：動土、出行、交易

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：24、19、39

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：出現令你驚喜的艷遇，可度過愉快的一天。

金牛座：笑多一點可改善運勢，遇上麻煩也不用怕。

雙子座：財運佳，獲貴人支持，宜趁機做理財計劃。

巨蟹座：心境平和，處變不驚，你的冷靜讓人羨慕。

獅子座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

處女座：事業受太多因素影響，需保持細心及耐性。

天秤座：職場上流言甚多，小心說話，以免惹是非。

天蠍座：行事高調沒好處，要學懂尊重別人的想法。

人馬座：一分耕耘一分收穫，趁運勢強，專注事業。

山羊座：不夠主動是大忌，易令感情問題日趨惡化。

水瓶座：事業有好轉，財運也上升，要認真工作啊！

雙魚座：事業運差，溝通問題影響大局，必須正視。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）猴 事業旺

（跌）兔 桃花弱

鼠：做事提不起勁，需要找方法激勵自己。

牛：事業發展有轉機，但要敢於接受挑戰。

虎：待人接物保持誠懇，可贏得別人信任。

兔：是日沖煞，桃花運較弱，脫單要等待。

龍：激動沒好處，毋須因別人一句話扯火。

蛇：事業運轉差，宜堅守崗位，忌遲到早退。

馬：多點稱讚，少點批評，伴侶會更愛你！

羊：留意待客態度，以免讓自己陷入困境。

猴：做事方式得宜，易獲上司與同事認可。

雞：事業運欠佳，轉工辭職不可輕舉妄動。

狗：桃花運上升，可嘗試向暗戀對象表白。

豬：不要貪小便宜，有可能令你得不償失。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

磨難（上）

在人生的旅程中，磨難常常如影隨形，無法避免。每個人都會面對不同的挑戰與困難，這些磨難往往考驗着我們的忍耐力。忍耐，不僅是一種美德，更是一種力量，它能幫助我們在逆境中堅持，讓我們在風雨中不斷成長。

君不見，許多成功人士的背後，都有着不為人知的艱辛與磨難。他們在面對困難時，選擇了忍耐，選擇了不放棄。這種忍耐並不是消極地承受，而是積極地面對挑戰，尋找解決之道。它讓我們在痛苦中學會反思，在挫折中找到勇氣。

磨難往往讓我們感到孤獨與無助，但正是在這些時刻，我們的內心會變得更加堅強。忍耐使我們能夠超越眼前的困境，看到更遠的未來。每一次的忍耐都是一次心靈的淬鍊，讓我們變得更加成熟與智慧。

當我們面臨困難時，應該學會接受與承擔，讓忍耐成為我們面對磨難的武器。透過堅持與努力，我們最終會迎來光明的曙光，讓過去的磨難成為我們成功的基石。忍耐不是懦弱，而是勇氣的真實展現，讓我們在人生旅途中，毋懼風雨，勇往直前。