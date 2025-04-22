Edan確認林明禎地位：佢係我重要嘅人

男團MIRROR成員呂爵安早前被點中「死穴」，聞「女友」林明禎的名字即爆Seed疑發脾氣，被網民鬧爆「齋愛不認」。經過10多日的沉澱，他前晚深宵開直播，明言林明禎是「身邊重要嘅人」，大讚對方是好女仔，又承認過去半年在「淆底」中度過，其坦白從寬的態度，獲網民留言支持。

MIRROR成員呂爵安（Edan）自從與馬來西亞女神林明禎傳緋聞後，姊弟戀承受沉重輿論壓力，雙方一度爆脫粉潮，即使拍拖本是開心事，也不得不封嘴。而本月初於《CHILL CLUB》頒獎禮後台，Edan偕隊友受訪時，因傳媒稱呼林明禎為其「女友」，他即時黑面鬧「黑心」，令現場氣氛尷尬，事後遭網民批評敢愛不敢認。

愛以直播方式跟「爵屎」（粉絲暱稱）溝通的Edan，前晚邊食消夜邊開Live跟「自己友」圍爐長達個半小時。他的直播收看次數達43.6萬，期間雖未有開名提「林明禎」，但就大讚對方：「佢係一個好好嘅女仔、係我身邊重要嘅人！我性格唔希望見到呢啲，同埋我覺得同你哋講咗，同你哋冇呢個誤會，以後出面點講，我都唔需要再講咩，我淨係Care我想Care嘅人。」他自爆收到不少用字難堪、鬧爆林明禎的私訊，更曾被誤會新歌是為女方而寫，但其實是填詞人黃偉文的作品。

過去半年「淆底」 自我封閉

於早前斥傳媒「黑心」，他自言跟傳媒關係好，會講笑、影相及簽名，直言：「我都28歲人，鍾意人有咩問題？」只是其原則是「連媽咪問感情事都毋須回答」，雖然理解身為公眾人物需要「交料」，但他表示：「如果係啲網民講嘅嘢，你又要我去回應，但真係唔係嗰回事，我都唔知點去處理。我發覺其實冇辦法，唔想再被呢啲嘢影響。」

他提及戀聞外，亦剖白心底話，指過去半年經歷不少事而感不快，一直未有開直播訴心聲全因「淆底」：「嗰次意識到我會失去啲嘢、影響啲嘢。呢半年幾封閉自己，好綁手綁腳，好多人指指點點，一直好多內心鬥爭，唔知點好。」並重提首個Solo演唱會，覺得當時初生之犢不畏虎的想法天真，但心底還是會害怕、迷惘及有不滿等情緒，他說：「唔夠堅定，未知自己想要咩、成為咩人，可能入行7年，喺不自覺下累積落嚟嘅壓力。」

另外，Edan前晚與「爵屎」盡訴心中情前，偕節目《膠戰》其他5位成員在灣仔會展舉行《膠戰RUN FOR YOUR LIVE》，更拋下「偶包」以女裝示人，穿白衣打底、外穿低胸黃色長裙的他，一對飛毛腿「驚艷」全場，他與藝人岑珈其共舞，又跟肥腸扮咀嘴，令人笑到噴飯。

Edan騷後受訪，對於被指出賣色相，他笑指很少「6膠」齊集演出，所以才加此「彩蛋」。問到為何不剃腳毛？他笑稱有保暖作用。問到MIRROR隊友Jeremy涉嫌抄歌，他指對方重視和緊張音樂作品，有關心對方。至於姜濤被王晶批評一事，Edan覺得姜濤「頂得住」，沒有特別慰問。

《破．地獄》表現獲讚 岑珈其望歌影兼顧

「6膠」成員岑珈其、魏浚笙（Jeffrey）、徐浩昌（肥腸）、黃正宜（阿正）、劉沛蘅（Hillary）及Edan前晚為演好「膠戰Show」可謂出盡法寶，與嘉賓P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）玩遊戲時，更茅招盡出，令對方玩到甩鞋，要「挽鞋」返後台，場面搞笑。

之後眾人表演才藝，阿正與Jeffrey在台上「耍花槍」踢纓槍，眾人又一起跳大繩，Jeffrey更「同場加映」除衫騷麒麟臂，引爆粉絲尖叫。

眾人受訪時，岑珈其被問到參演的英皇電影《破．地獄》加長版上映後，不少觀眾讚其表現出色，他高興地表示：「講真我始終都係演員，都希望繼續可以演戲，再加唱歌啦！」於台上唱《一生愛你一個》向老婆示愛的他，自爆有走音，又笑指因太太曾叮囑不要在騷中玩驚喜，所以事前未能在家中練習：「學Edan話齋，感情搭夠，真係真誠嘅！」