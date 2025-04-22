巨星點樣使首張巨額支票？麥迪文盡孝心供阿媽讀大學

對於一眾打工仔，每月出糧都各有用途，有人會用作日常費用，亦有人會用來「吃喝玩樂」，那到底出名搵得多的荷里活名人紅星會點利用他們的首張支票呢？

麥迪文為母親「供書教學」？

荷里活男星麥迪文（Matt Damon）估計身家高達1.7億美元（約13.26億港元），但入行初期人工都好奀。他曾向傳媒分享自己怎樣利用人生中拍戲的第1張支票：「我記憶中首張荷里活支票係1990年拍電視電影《Rising Sun》時收到嘅2.5萬美元（約20萬港元）。我用部分用嚟買車畀細佬，我亦用部分嚟供母親入讀大學考博士學位。」而他的好友佐治古尼（George Clooney）亦好「敬老」，他表示自己當年與死黨及死黨祖母一同住，他用首份糧來買有remote control的電視給她，因為他不忍「人地祖母」每次睇電視都要起身去轉台。

而美國女星姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）用拍戲的首份人工來供自己讀大學之外，亦買屋給母親。至於出名有「孝心」的湯告魯斯（Tom Cruise）亦自爆當年用拍戲得來的首張支票來供姊姊讀大學及買車給她。

添麥菲查洛美做「敗家仔」

唔係個個明星都好似麥迪文咁有孝心，例如近年成功上位的男星添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）曾被爆點樣使得來的首張支票，知情者表示：「佢拍迪士尼廣告得嚟嘅首張支票用嚟買佢最愛NBA球隊Knicks嘅季票。」

Taylor Swift買座駕

美國天后Taylor Swift雖然身家已衝破10億美元（約78億港元），不過她曾經都有「貧窮」過，她曾自爆點樣使首張支票，原來她是青春校園片《辣妹過招》（Mean Girls）的fans，而她自爆求學時期亦如片中女主角一樣被同學欺負，所以她入行初期將所有收入蓄起買片中「Mean Girl」Regina George駕駛的汽車。她曾解釋表示：「我諗我選擇那架車係想向嗰類女仔反擊。」不過她表示自己不會像「Mean Girl」咁只去派對，她選擇寫歌同表演。」

「榮恩」買車達成心願

憑《哈利波特》（Harry Potter）系列「榮恩」一角走紅的英國前童星路拔格連（Rupert Grint），曾將拍戲賺來的豐厚收入用來買車，不過並非普通汽車而是買「雪糕車」！他曾表示：「我第一個野心就係成雪糕佬，所以我先買Bedford嘅van仔。」而他更自爆小朋友誤以為他是真的「雪糕佬」：「買咗冇耐我揸架車去酒吧走一轉，即引嚟8個小朋友拎出零用錢買雪糕。但我冇嘢可以畀佢哋。我自此後學咗一課。」