娛圈單打︱人設崩塌非絕路　網紅翻身冇難度

留日網紅Ryu同佢老婆Yuma去年底嗰單核爆級四角戀，真係將「貴圈真亂」呢四個字演繹到淋漓盡致，當年靠住「大馬暖男×日本嬌妻」嘅糖衣包裝狂掃178萬Fans，點知一夜之間人設大崩壞，由放閃達人淪為綠帽教主，打造一場連TVB編劇都寫唔出嘅大龍鳳，都咪話唔顛覆三觀。

離婚後，近排二人卒之前後腳各自復出，但啲片已經明顯跌晒Watt，可謂輸人又輸陣。好似Ryu日前拍片晒佢鐮倉新竇，一眾網民都唔係好畀面，狂插佢「精神狀態怪怪哋」甚至「好邪教Feel」，仲有花生友索性叫佢唔好再死攬百萬訂閱，不如豁出去由頭再嚟過啦。

講真，Ryu依家個勢咁頹，想要華麗轉身一啲都唔易，廉價嘅磨爛蓆博同情，已經再無市場，記住喺呢個娛樂至死嘅年代，大家要嘅只係一個狗血狂噴嘅故事，敢玩敢放先係王道，要麼被淘汰，要麼自己重新定義遊戲，一於自爆黑歷史，將傷痛變現。

聰明嘅做法係轉型做「感情災區導賞員」，開系列片大爆YouTuber圈嘅造星黑幕，例如解構點樣用剪接技巧將吵架片變恩愛片，或者踢爆某啲KOL夫妻鏡頭前攬攬錫錫、鏡頭後分房瞓嘅虛偽操作，班網民最Buy呢啲行業秘辛，保證一集Hit過一集，成班嗜血網民仲唔課金課到手軟咩。

再進階啲可以搞個「感情事故幸存者聯盟」，邀請其他被出軌嘅KOL上嚟開示眾大會，等班同是天涯淪落人互數前度不是，仲可以加插「復仇教學」環節，教人點樣網上出撩陰腿大反擊前度，呢啲血淋淋嘅真實故事疲勞式轟炸，假以時日，破200萬訂閱完全冇難度。