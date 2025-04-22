姚焯菲升呢成中佬殺手　兩位大叔讚口不絕

無綫唱歌節目《中年好聲音3》日前和「聲夢歌手」 Crossover，其中最大彩蛋，首推「聲夢小公主」姚焯菲（Chantel）跟年長相差一大截的10強之一參賽者張與辰合唱《許願》，但音樂打破界限，兩人出奇零違和，更意外地有愛情感及火花，二人獲評審一致讚好，評番周國豐給予高度評價：「淨係聽聲，一路令我信服你哋係一對戀人。你哋每人都要處理好多和音部分，但你哋兩個都處理得好好，暫時為止係今晚表現最好嘅一對！」主持人車婉婉聞言即忍不住寸嘴：「喺周國豐老師冷血嘅世界，係好少咁樣讚人！」而森美更陶醉在歌詞中，一度表現忘我。

張與辰獲Chantel加持，特別在社交網撰文感謝這位小妹妹和他成功打造「辰采菲揚」版本的《許願》，他寫道：「知道要同Chantel一齊合作的時候，揀歌成為我哋最大挑戰，想搵返首主音同和音都好有發揮空間的歌嚟唱，最終我哋一致揀咗《許願》，跟住就要開始挑戰睇住對方唱的時候唔會笑，其實都難，一開始真係一對到眼唱幾個字就忍唔住笑。」讚Chantel位非常認真又對自己要求高的歌手，期待將來有機會再合作。

另外，在節目中被Chantel的歌聲迷倒的森美，在社交網甫訪問林智樂和Chantel的照片，特別讚「聲夢小公主」人靚歌甜。