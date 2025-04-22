老婆自爆健康出問題　Justin Bieber現身音樂節疑吸食大麻被斷正

加拿大天王Justin Bieber與老婆Hailey Bieber去年榮升父母，而Hailey昨日就在社交網留言自爆健康出現問題，去年誕下兒子Jack Blues Bieber後出現卵巢囊腫的症狀。她沒有詳細講患病的過程，只表示自己是過來人會支持出現同樣問題的fans。

卵巢囊腫是卵巢中充滿液體的囊狀組織，一般不會有症狀出現，但患者偶爾會有脹氣、下腹痛或下背痛的症狀。少數情況當囊腫破裂或合併卵巢扭轉時，可能會劇烈腹痛、嘔吐，甚至幾近昏厥。查實Hailey過往亦有健康問題，2022年3月她曾輕微中風導致心臟出現問題。

雖然老婆的健康問題受關注，但近期行為怪異一度被懷疑染上毒癮的老公Justin，日前現身美國年度大型音樂節《Coachella》，期間赤膊出現的Justin被同場的歌迷影到於場內疑似吸食大麻的片段，片中見到他在音樂節的私人派對中垂下頭「吞雲吐霧」。而另一片段見到Justin行為怪異與友人隨歌起舞，一度靠在友人身上，更需要友人攙扶。最離譜就是當時老婆Hailey與Justin的15歲細佬Jaxon都在場，有歌迷影到Justin疑似吸大麻時，Hailey即帶走Jaxon遠離他。連串片段曝光後，有大批網民都表示Justin的眼神空洞，更指他的精神狀態令人擔憂。