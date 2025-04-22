姜濤街場衝突片再被翻炒　探熊貓嗌眼瞓被炮轟

男團MIRROR成員姜濤近日是非纏身，繼遭導演王晶批評指點後，近日有網友再次翻炒其2021年於街場打籃球時，與路人爆衝突嘅打鬥片，當時就已經被人以「姜濤在維園球場與人產生爭執，姜濤大戰惡漢」放到網上瘋傳，如今再次被翻出，加上近日是非，令網友反對聲四起，更有網友留言稱「打開波、打開街場都知，跨過個人走係侮辱行為」，質疑其品行。唔少姜糖（姜濤Fans暱稱）見狀都衝出護主，留言指呢條只係舊片，又表示街場打波時有肢體碰撞係「呢啲好小事」，又護偶像稱「姜濤當時已經好克制」，並力斥重新上載片段者只係為流量而無所不用其極，再次爆出網上罵戰。

而姜濤同陳卓贀（Ian）日前現身主題公園探望大熊貓，其品行又再受質疑，因為當時二人於活動上與多位工作人員互動，向外界推廣熊貓相關知識時，姜濤就忽然爆出一句「好想瞓」，結果被網民怒轟佢冇禮貌、唔識尊重人，更有人留言叫佢快啲退休、離開娛樂圈等激進言詞。事件多日嚟喺社交網獲討論、瘋傳，姜糖亦再次撲出護主，表示偶像只係聽到個女護理員提起熊貓成日瞓，因此姜濤先會話「想瞓」，以表示男神只係自然反應下回應護理員，反指haters為鬧而鬧、斷章取義，並表示haters係因為妒忌姜濤太紅、太成功先會發起攻擊。