群星哀悼教宗　里奧勒度與史高西斯貼合照齊哀悼

天主教教宗方濟各（Pope Francis）周一（21日）因中風及心臟衰竭逝世，終年88歲。死訊傳出後，一眾荷里活名人紅星均在社交網留言向「聖父」致哀。

其中美國導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）向傳媒發聲明回應教宗的死訊，他表示：「關於教宗方濟各的意義以及他對世界、對教會、對教宗權的意義，可以說的有很多。我將把這個留給其他人詳談，無論從那方面來說，他都是一個了不起的人。」而馬田形容自己對教宗之死感到深深的失落，不過好幸運認識他。與馬田多次合作的美國男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）亦於社交網分享與教宗兩次見面時的照片，並留言表示：「教宗方濟各是我們這個時代最傑出的精神領袖之一，他的精神遺產將繼續激勵世界各地一代又一代的環保人士。願他安息。」

此外，荷里活動作片巨星史泰龍（Sylvester Stallone）亦有於社交網分享幾年前與家人到梵蒂岡與教宗見面時的合照，並留言表示：「一個好好的人！聖父，安息！」

另方面，教宗離世的消息傳出後，兩部講述教宗的荷里活電影《教宗選戰》（Conclave）與《教廷白煙》（The Two Popes）即成為熱搜。其中《教廷白煙》更有兩大影帝安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）與Jonathan Pryce合演，他們分飾教宗本篤十六世與方濟各。據知影片於意大利舉行的放映會邀請到梵蒂岡官員觀賞，並希望索取影片的DVD給教宗方濟各觀看。