吉野家「優惠吉日」一連九日狂賞！

【特約報道】吉野家為答謝廣大顧客長期支持，吉野家精心策劃一連九日狂賞優惠！每日都有唔同驚喜等著您，從買一送一到長者學生優惠應有盡有，再加碼快閃搶優惠活動，讓您整個四月尾都能以最抵價格享受吉野家美食！

吉野家特別設計每日專屬優惠，於4月22日至30期間，每日優惠日日新鮮，讓您盡享超值美食體驗！

📅 4/22：全日購買野菜煎雞丼(大)配飲品買一送一優惠（只限外賣自取）

📅 4/23：全日長者任何惠顧享85折優惠

📅 4/24：惠顧第二份特盛和洋朝食早餐享半價優惠

📅 4/25：惠顧第二份野菜牛肉丼(中)配飲品享半價優惠

📅 4/26-27：任何晚市吉邊加$1享嫩滑雞肉一份

📅 4/28：全日購買野菜煎雞丼(大)配飲品買一送一優惠（只限外賣自取）

📅 4/29：全日學生任何惠顧享85折優惠

📅 4/30：手機點餐全日享85折優惠

吉野家同期推出快閃搶三重專屬優惠！由4月22至24日每日上午11點準時開搶，會員登入吉野家APP搶限量優惠！

📅 4/22：購買野菜牛肉丼(大) 配飲品送野菜牛肉丼(中)配飲品

📅 4/23：購買野菜煎雞丼(大) 配飲品送野菜煎雞丼(中)配飲品

📅 4/24：「$20優惠組合券」午晚市惠顧滿$10減$5優惠券x4張

數量有限，搶完即止！

優惠受條款及細則約束。立即下載吉野家會員APP（連結）鎖定優惠，與親友分享4月最抵食嘅「優惠吉日」！