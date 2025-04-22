Katy Perry被Miley Cyrus兄長指控抄襲妹妹形象

美國天后Katy Perry早前與全女班乘坐火箭登上太空，「吃力不討好」事後惹來不少批評，美國女模Emily Ratajkowski狠批11分鐘太空旅程浪費地球資源。而美國天后Miley Cyrus的歌手兄長Trace Cyrus周五（18日）於社交網拍片向Katy「踩多兩腳」！

Trace指控她一直抄襲妹妹Miley的形象。他爆粗批評Katy：「我首次知道Katy Perry同佢團隊不X知所謂係佢事業首次玩完嗰陣，而佢哋當時就諗：『我哋應該點做？Miley究竟有咩成功之處？佢將頭髮剪短並染金即時紅爆網絡界。Katy，我哋應該同樣咁做。』」Miley於2012年將頭髮鏟青以「奇招突出」，5年後Katy「照辦煮碗」將頭髮剪短。

除了造型抄足之外，Trace亦指Katy跟Miley轉「Hip-hop」曲風找來饒舌男歌手Migos合作推出歌曲《Bon Appétit》。Trace續爆粗說：「Katy曲風學Miley，不過唔X成功囉，之後佢哋知道電子舞曲hit即轉型，又唔X掂。而佢哋惟有送你（Katy）上太空。同樣唔Ｘ掂！仲被人鬧爆。」