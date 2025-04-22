雪糕凍飲朱古力　甜美降溫

近期天氣明顯上升，來到下午，戶外溫度約攝氏27至29度，出走一會已汗流浹背，這個時候，來一口冰涼的雪糕、雪條或凍飲，即時涼快。同時間，坊間亦有新口味的朱古力，回家慢慢品味，吃得滋味又降溫。

新品限定

在這個4月，中環雪糕曲奇店推出限定新品，甜美的抹茶士多啤梨Latte既有士多啤梨的果香，又有抹茶的氣息，無論冷熱皆宜。堂食的奇蹟彩蛋盛宴以朱古力配咖啡忌廉和布朗尼蛋糕，表面再加點開心果碎，周邊有椰糖朱古力蘑菇和餅乾醬雪糕，甜而不膩。再加上店內有不同口味的雪糕三文治和杯裝系列，幾時都咁甜美。

香濃紅豆

小時候和家人齊齊食雪條，相當滋味。有飲食品牌近日推出升級改良的紅豆奶條，嚴選5毫米原粒紅豆製作，紅豆量更提升2成，做出來的特濃紅豆蓉，軟綿幼滑。入口啖啖流沙質感，但又吃到紅豆的顆粒，令人回味。

香甜豆腐花

港式糖水變成雪糕，同樣吸引。意大利雪糕品牌和本地老字號荳品店合作，即日至5月在指定分店推出限定的豆腐花意式雪糕，入口清甜而富豆香，表面還會灑上黃糖，味道就更逼真。

奶茶變朱古力

杜拜朱古力風靡全球，本地不同品牌亦有特色設計。中環五星級酒店行政餅房主廚陳永雄師傅早前就以本地人喜愛的茶飲打造出港式奶茶脆脆古力，內餡上層是Kataifi酥絲配紅茶配杏仁古力醬，下層是奶茶朱古力軟心醬，口感豐富又有茶香。來到母親節，就有「Love you Mom」杜拜朱古力配鮮花花束，為母親送上朱古力和鮮花，夠晒Sweet！

醉人酒香

成人版的朱古力，首推酒心餡料。烈酒供應商和本地手工烈酒朱古力品牌合作推出限量版的手工威士忌心朱古力，選用蘇格蘭低地威士忌製作的朱古力，流露優雅花香，帶清新甜味和熱帶水果的氣息，餘韻帶白胡椒香辛。另一款選用斯佩塞地區陳12威士忌，先聞到杏仁糖霜、肉桂和紅蘋果等氣息，入口帶車厘子、蜂蜜和橙味果醬的味道，餘韻悠長。品牌更推出威士忌及朱古力套裝，用來作Whisky Pairing，別具風味。