王大陸轉死性Enjoy入伍　軍中表演自嘲拎埋冠軍

台灣男星王大陸早前逃兵失敗，上月已入伍受訓，直到為期21天的替代役基礎訓練結束後將再分發至需求單位，展開為期一年的軍旅生活。本以為佢將會消失幕前一段時間，估唔到其軍中一舉一動都繼續成為話題，近日其梯次替代役歌曲競賽公布前三名表演影片，其中王大陸所屬第14中隊不僅拎咗冠軍，佢甚至重演早年被網友狂嘲笑嘅經典「大平台」場面，掀起討論。

王大陸於表演中，本身蹲喺由紙箱、推車做成嘅救護車上，同另一名「戰車」同袍一齊出現表演隊伍中間，當中王大陸彈起身用盡全力高喊：「14中隊給你們滿滿的大平台」加上有14中隊全體同袍一齊嗌口號，效果十足，更聽到現場有唔少觀眾騷動。而結束第一段表演後，王大陸立即回到隊伍，加入第二段表演，全程表現投入又enjoy。有疑似王大陸替代役學長發文，透露王大陸不僅為比賽願意自嘲，仲為演出道具自掏腰包，睇嚟非常融入軍中生活。有網友就笑佢係「為榮譽假拚命」、「精華大平台」等。

至於「大平台」gag，出自王大陸於2016年現身亞洲音樂盛事MAMA頒獎典禮擔任頒獎人與引言人時，台上忽然衝口而出：「會給你們帶來各位滿滿的大！平！台！」仲帥氣地指住鏡頭放電，九唔搭八一幕成為台灣網友嘲笑嘅經典場面。