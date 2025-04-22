中山美穗東京辦追思會　影迷排長龍弔唁

日本影后中山美穗，去年12月於家中入浴時意外身亡，享年54歲。其追思會於今日(22日)在東京國際Forum舉行。場內展示她曾於演唱會使用過的結他及不同時期的靚相，靈壇以七彩鮮艷的鮮花裝飾，其遺照前插着55朵她生前最愛的鮮紅色大麗花。遺照中的美穗，露出優雅又溫柔的微笑，令人難忘。其演員妺妹中山忍，受訪談到亡姐難掩哀傷落淚：「我還不想說再見，好想跟她再見一面。」

追思會有逾800名圈中人出席，包括有《情書》導演岩井俊二、柏原崇、豐川悅司、香取慎吾、竹中直人、田中麗奈、石田百合子、西島秀俊、森口博子、藤原紀香與丈夫片岡愛之助等。與美穗情同姊妹的女星小泉今日子致弔辭，分享與對方的相處點滴，最後更哭著說：「美穗，再見了，你做得很好，謝謝你，我可愛的妹妹。你要保重，不久我就會來見你。」現場一片淚海。

追思會於下午給公眾獻花，約有5000人到場，大批美穗的影迷早於上午已扺達現場排隊，會場外人山人海。中山忍於入口向每位入場人士鞠躬禮致謝。她前一天特意於社交網留言，感謝外界對亡姐的心意，並叮囑粉絲在前往的路上小心。而未能親身到場人士，亦可於美穗的官網內以電子獻花。

此外，美穗於2017年最後主演的電影《當愛沉睡時》，今日於東京吉祥寺的戲院重映，有份演出的韓星金材昱與導演鄭在恩專誠飛到日本出席追思會及上映會。金材昱在社交網留言，表示難忘與美穗初次見面及合作的點滴，能與對方合作感到光榮。