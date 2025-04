溫流@SHINee送花派福利　 講「我愛你哋」冧粉絲

韓國男團SHINee隊溫流前晚(20日)在澳門舉行個唱,身為隊內主唱的他在今次身為隊內主唱的他在此次個人演唱會大展其紮實唱功,為粉絲送上逾20首歌曲,還向幸運粉絲送出紙飛機和花束。

溫流以《Focus》為演唱會揭開序幕,然後一連唱出《Shape of My Heart》、《Under The Starlight》及《O (Circle)》3首療愈系歌曲,他緊接以普通話作問候,表示去年6月來澳舉辦見面會後相隔10個月再次來跟粉絲見面,感到既期待又激動。

他之後唱出《DICE》、《All Day》及《Always》等多首歌曲,當唱到《Starry Light》冒,全場粉絲搖動金黃色的星星燈一同大合照,令溫流十分感動,他又寄語大家若在人生路上遇到傷心的事情,就要多想起大合唱的瞬間和多跟朋友聊天,難過時刻總會過去,並以廣東話「我愛你哋」向粉絲表白。

此次演唱會溫流還表演了首支個人英文單曲《MAD》,由於歌曲於翌日(21日)才正式推出,溫流對於大家已經會一起唱感到驚訝。到了Encore環節,溫流突擊走到台下巡場一周親近粉絲,令會場充滿驚喜的尖叫聲。他用廣東話說:「好快再見啦,我愛你哋!」之後唱出《Promise you》,寵粉的溫流再次提着籃子向粉絲送上薰衣草花束,並鞠躬比心退場,結尾會場螢幕更打出溫流特別手寫「期待我們再次見面的日子吧」的中文字,演唱會在一片既浪漫幸福又不捨的氛圍下結束。