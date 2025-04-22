關心妍不斷內地巡唱有原因　唔識「打劫」惟有靠歌喉

歌手關心妍（Jade）日前接受電台訪問，透露正忙於在內地舉行巡迴演唱會，實現多年的夢想，她表示：「近排一路做緊上年嘅2024巡迴演唱會，做咗廣州、佛山、東莞、江門、澳門、天津，嚟緊再去佛山南海去我家鄉，真係好感動同開心。」Jade早前又跟北京一唱片公司簽約，推出第3首新歌《指尖的蝶》。

早年Jade設立「妍亮生命慈善基金」，並在銅鑼灣開設中心幫助基層人士，致力以音樂治療心身靈健康，由於每年需要50至60萬元資金作營運，她便決定將巡演的部分收入，撥作基金運作用途：「所以點解我一路做巡演，我近年喺香港唔係做好多活動，因為又要做基金，又要教小朋友，搵錢方面我係少咗好多，所以因為呢個基金，我真係要好努力去搵錢，同埋我唔係好識籌款，唔係好識去『打劫』人哋荷包。」自言做了10年，好感恩幫助到不少有需要的人，現時一有空她便做慈善探訪，去支持在囚及更生人士，Jade表示：「佢哋會覺得以前聽你唱歌，但你今日竟然會來搵我，原來我哋嘅影響力係你同佢講一句加油，嗰句加油嘅重量會好大。」Jade直言會繼續身體力行做慈善，希望透過歌聲和行善發放正能量，基金今年踏入10周年，Jade亦準備舉行慶祝活動。

Jade既是歌手也是媽媽角色，育有一女楊榮心（Jovia），現在Jade每天5點前便回家煮飯，她和老公約法三章推掉不少應酬，Jade表示：「工人姐姐會幫我切好晒啲餸等我返去煮，因為我個女會帶午飯返學校，想佢食好啲，所以我會諗好晒一星期嘅菜，如果阿女做功課快，我哋會玩遊戲，臨瞓前會一齊祈禱，星期日就一大家人食飯係家庭日」。她表示教導女兒着重品德，不用女兒名列前茅或十八般武藝，對小朋友偶有犯錯會循循善誘，但若果女兒說謊、不尊重人及沒有禮貌的話，她便會很嚴厲，因為她深信就算你讀書好叻或好成功，但如果你不懂做人及冇愛心，就沒有意思。