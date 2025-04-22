郭富城角逐金像影帝平常心　細女跳舞天分高豪言因有佢基因

天王郭富城（Aaron）今日（22日）以代言人身份現身灣仔出席洋酒活動。城城指是他的第一個酒類廣告，自己平時都有儲酒，間中會飲酒放鬆，生日及過節亦會有朋友送酒。他指將於7月澳門演唱會完成7場後便會完結與澳門3年來的合作，隨後會開始為九月啟動的內地巡迴演唱會籌備，與團隊開會討論細節。

問與太太平時會否一起飲酒，他則指平時外出用餐時都會，又指自己很坦誠，不怕飲醉會向太太自爆，沒有甚麼不能言說。談到酒品，他指自己會知道自己飲酒的底線，意識到快要醉時會停下不再飲，所以很少酒後失儀。

日前是他與太太方媛的8周年結婚紀念日，他表示與太太去品嘗了法國菜，又有鮮花和蛋糕，夫妻之間亦有互送禮物，但不方便透露。關於早前農曆新年期間他與太太返回太太娘家，他指時間上恰好自己放假，加上太太是一名傳統女性，思鄉情切，所以他作為一名丈夫願意陪同太太和小朋友去探望親友。而有傳他豪派4位數利是，他則表示事情已過去無謂再提，希望自己在工作與生活之間可以平衡，有時間陪伴家人。

此外，早前太太方媛在社交平台晒出細女郭詠萱（Charlotte）的跳舞片段，Aaron指細女現時能在網上自學跳舞，有時全家人吃完飯到花園坐下時，Charlotte會主動在他們面前跳舞，令他感到天倫之樂是最快樂的，問到女兒是否有天分，他笑答：「無辦法啦，因為係我個女。」他亦談到大女郭詠希（Chantelle)喜歡畫畫，笑稱可能是自己疫情時在家經常畫畫寫字而感染了她，問到Charlotte會否超越他，他則答無可能但將來未知，又指她們正就讀的國際學校會教授課本上的知識，自己則主要希望培養她們的興趣。

問到兩個女兒是否很仰慕他時，城城甜絲絲地分享兩個女兒平時很早睡，但當他舉行演唱會時，太太和女兒會到場支持，更等到約11點演唱會結束時，到後台為他獻上擁抱和親吻，他直言這對他而言成為更大的動力，去成為一個好爸爸好榜樣。

另外，城垛憑電影《臨時劫案》入圍金像獎最佳男主角，他指會出席即將舉行的頒獎禮，但不會攜同家人出席。問到他有沒有信心得獎，他表示：「做咗演員咁耐我都係講嗰句啦，信心就一定有，不過唔可以爆棚，同埋講到最尾都係平常心。」

他亦透露自己早前剛在西安拍攝電影完畢，分享自己所飾演的角色是裝修公司的判頭，劇本中亦有追債的情節，令他感到故事很吸引和有趣，目前亦正在篩選其他電影劇本，希望找到優質和合適的劇本拍攝。

有關早前導演王晶在自己網絡頻道講述「四大天王」時大讚城城，另一方面則在社交平台批評姜濤一事，他表示感激對方的讚揚，但指對對方批評姜濤一事沒有深入了解，自己不會去評論和回應。