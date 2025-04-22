「六合彩之子」相隔17年同李麗珊再合作　3萬人中脫穎而出成全運會義工

「六合彩之子」蔡國威入行多年，曾參與過不少的主持工作，當中以主持六合彩最出名，連續主持了18年，打破了夏春秋之紀錄。他更於2022年勝出TVB舉辦的《全能司儀選拔大賽2022》，原來他更主持過奧運這個國際性體育盛事。

他今日（22日）在社交平台發文，表示自己再與「風之后」李麗珊合作。原來在2008年北京奧運時，他已經負責採訪風帆，更得李麗珊的相助：「原來相隔17年啦….08年『北京奧運』，我好開心能夠第一次參與國際性嘅體育盛事，種下咗熱愛接觸體育嘅芽，當年我專責喺青島，負責報道風帆項目，更加得到『風之后』李麗珊嘅鼎力相助，過程令我認識，感受到各國運動員嘅付出，奮鬥，堅持，同能耐，非常欣賞，佩服佢哋每一位。」

蔡國威更表示自己無論亞運還是奧運，都希望能在現場為運動員加油，但一直都沒有機會，但在去年7月，他知道第十五屆全國運動會（十五運會）和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）召募義工時，他就知道機會來了：「喺上年7月，當我知道第十五屆全國運動會(十五運會)和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）將會由廣東省，香港，澳門三地舉行，亦展開香港賽區義工計劃招募，我立即網上報名申請，因為平時我都有做義工，覺得有信心應付到，而香港有份承辦，機會真係好難得，我絕對要爭取機會，奉獻我個人嘅一份小小力量，去參與呢個咁重大嘅體育盛事同親身支持每一位運動員。」

蔡國威在去年10月時就收到面試通知，於3萬人中脫穎而出，他更指面試的過程都很認真：「除咗要自我介紹，分享義工經驗之外，仲有小組討論，解決難題，最終我通過遴選，成為『個人暫準義工領袖』，因為要完成唔同嘅培訓課程，有實體，有線上，先至可以獲委任為正式嘅義工，喺正式賽事期間提供服務。」

他透露3月開始已經參加培訓：「學咗好多知識，嚟緊仲有堂上㗎，要努力加油，希望我能夠學以致用，再加上我專業嘅主持技能，知識，喺今年11月9-21日舉行嘅（十五運會）同埋12月8-15日舉行嘅（殘特奧會）賽事期間，喺義工工作崗位上發揮所長。」他完全遮掩不了他的喜悅。