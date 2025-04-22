謝東閔慘死惹熱議　「雙劉」靚靚婚紗曝光

無綫劇《奪命提示》播出結局周，陳山聰、劉佩玥和丁子朗聯手調查Julie真身，張國強的Big Boss身份似乎「呼之欲出」。隨住Big Boss真身逐步浮面，《奪命》的死亡名單亦與日俱增，每集都有一位關鍵人物死亡，昨晚楊證樺和謝東閔便先後身亡。昨晚劇尾播出的第27集預告片，正當陳山聰、劉佩玥及劉穎鏇、張振朗開心舉行婚禮之際，Julie以面具Look突入宣布演陳山聰媽咪的呂珊被捉。今日無綫官方發布「雙劉」靚靚婚紗相配合宣傳，據知這場原本開心幸福的婚禮中途迎來極大衝擊，最後更會悲劇收場。

另外，昨晚謝東閔之死引發網絡熱討，由於飾演「和事老」的謝東閔一直是Big Boss四大嫌疑人之一，網民對謝東閔之死大表驚訝，又指撇除陳山聰後，如今Julie最大嫌疑人是林子善及張國強。對於張國強近乎全網肯定他就是本劇重要奸角，但是否最大奸角，網民則抱有極大質疑，普遍認為尚有四集才大結局，「終極Big Boss冇理由咁易估」，並一致認為看似善良的「劉力」（林子善飾）極有可疑，一夜之間，子善更取代張國強成終極Big Boss頭號嫌疑人，更有網民堅信謝東閔有可能是假死。