蕊蕊公然冧爆肌韓男　唔怕老公詐型：佢阻唔到我！

8位韓國爆肌猛男將於6月28及29日假亞博舉行音樂劇騷，其中4位韓男姜天一、正韓泉、李熙中及朴道鏡昨日「胸」降香港為騷宣傳。一眾女藝人包括朱紫嬈，鍾雨璇，陳蕊蕊及露巨胸的白雲等現身記者會，齊率先一睹爆肌男風采。

台上，關伊彤被正韓泉抱起及轉圈再落地兼近乎面貼面，令她冧爆，而蕊蕊被正韓泉餵食士多啤梨表現怕醜，不停笑，但餵完一粒再主動要求：「可唔可以每人（韓男）餵一次。」不過最後再獲姜天一派福利餵食。活動尾聲時，4位韓男除褸半祼跳舞，又落台主動和女藝人作肌膚之親，現場的尖叫聲未停過。

身穿粉紅色露肩裝、微露事業線的蕊蕊自認論上圍Cup數定輸給猛男，又謂之前錯過了一次睇猛男Show的機會，所以今次獲邀出席活動就第一時間答應，又笑謂：「嚟試吓，我係跳舞，佢哋又識跳舞，咪睇吓佢哋跳成點囉，會mark底開騷日，到時要睇吓佢哋跳舞。（夠唔夠膽摸吓佢哋？）如果佢哋ok都會。（摸邊個位？）我就鍾意腹肌，仲有胸同手臂，不過我都會收斂吓嘅。」更稱20多歲時曾和韓男拍拖，對方都是跳舞，覺得愛做運動的異性較高自律性及夠Man。

問到老公可知她專程到活動𥄫仔？她表示：「佢知，但唔知我嚟做乜，同埋呢次係寓工作於娛樂，況且佢都阻止唔到我。」白雲和札道鏡在台上對視10秒鐘，她自言不猴擒，但想過嘴對方，又透露離婚後，有數位00後異性追求，最年輕的就年幼她10多歲，自問可接受「姊弟戀」，但未揀定一個做固定男友。