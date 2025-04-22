泳兒走入校園握手派心　重提失聲經歷學懂耐性

歌手泳兒日前帶同師弟洪助昇，與香港著名長跑好手羅映潮走入校園，參與第二季《電笠：人人和音SCHOOL TOUR》活動。泳兒靚聲獻唱《無糖可樂》及《溝渠暢泳》，並主動走到台下與學生握手、派心，有同學更要求她簽名，場面熱鬧。

曾經歷失聲之痛的泳兒坦言是自己的低潮期，既迷茫又失意：「作為一個歌手冇得唱歌，其實你係唔知道自己可以做啲咩。」她續稱：「有段時間你唔知可以點，但係最終最終，你都要搵個出口畀自己，有啲嘢發生咗係一定有原因，可能你未必即刻搵到個答案。」她認為當時最大的學習是耐性，面對迷茫期，不妨逐少逐少走出去，要慢慢一步一步去解決難關，給自己耐性。

洪助昇近日推出新歌《別想跟我再和好》，他趁機為同學送上新歌，又唱他的出道作《憑實力單身》。洪助昇由電視台真人騷開始初試啼聲，靜待4年才正式出道，問到他的「自我推動術」，他表示任何時候都要準備好自己：「只要喺自己嘅條件上面做到最好嘅狀態，我相信自然會有機會去到你面前。無論曾經錯失過咩機會都好，我覺得唔需要難過或者放棄，因為只有你堅持，機會先會出現。」

另一日樂隊Pandora及男團Finally，就聯同香港足球運動員梁冠聰現身校園，Pandora獻唱兩首歌後，炒熱氣氛，他們分享鑽牛角尖的時候，的確不容易抽身：「自己係好難以一個第三者角度去睇嘅，所以你需要啲咩呢？就係充分嘅休息或者娛樂，令自己可以輕鬆啲。」Pandora又提議同學分散自己的注意力，之後再返去做同一件事，就會有不同感覺。由小薯茄成員組成的Finally，分享他們的自我推動絕招：「有時你有好多嘢想做，身邊好多人會同你講『你唔得㗎！你唔好啦！』，呢個時候，我哋Finally就有個習慣，就係去欣賞自己，有建設性就去接受然後改進，就係咁老套。」他們呼籲同學們要學習幽默感，又叫大家多看他們的影片：「幽默感係可以化解到好多嘢。」