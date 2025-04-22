奇情谷︱港產AV女優大爆行內秘聞　即場邀請曾展望做對手

由導演火火、吳若希（Jinny）及曾展望（GM）主持的TVB綜藝節目《奇情谷》，昨晚（21日）請來兩位現役女優Choco和Dindin分享「AV女優的愛與慾」，Choco由網紅投身AV界時，已有一位固定男友，男友亦知道自己的職業，男友由始至終只抗拒一件事，Choco笑說︰「佢介意我用對腳去serve人。」由於過程中難免跟男優會觸碰到雙腳，最後解決方法是拒絕男友看自己的作品。Jinny笑言︰「其實你男友有戀腳癖。」Choco直言拍過不少AV題材，講到最蝦碌事件，是一take完事後，才驚覺攝影師竟然沒有開機，她又提到有些主題未拍過，又指有些主題很考男優的演技，未找到合適人選，並接着邀請火火及GM演出，她說︰「你估你哋勝唔勝任到？」

Dindin同樣由網紅出身，經Choco邀請入行，原來她們是小學同學，Dindin說︰「係佢提議我入行拍片，嗰時男友連我做KOL都接受唔到，因為唔想我畀其他男人睇，之後拍埋愛情動作片就分手。」接住Dindin跟一名聲稱單身的男粉絲交往，初見面便發生關係，但之後發現對方竟有女朋友，由於當時已經沉船，甘願當小三，三人行關係發展了一段時間後決定斬纜︰「有時前後腳撞到佢女朋友，個感覺好酸，心想點解仲要去咁委屈自己。」Dindin透露跟該名粉絲交往的趣聞，對方會要求將拍片的情節跟他重演一次。

另外，GM驚爆身邊女友人竟然是AV女優，發現那一刻真的很爆，他語帶興奮說︰「無意之間發現女仔friend拍AV，係朋友間send來send去發現。就好似你喺色情網站，竟然發現有我嘅片一樣，赤裸裸無着衫坐你面前。」他表示之後朋友聚會見到該女士時，一班知情男士都露出古怪神情，GM說︰「你睇咗佢全相，個感覺有啲似追星，又好似夢中情人陪過你，感覺好複雜。」