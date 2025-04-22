由細到大睇過N咁多套卡通，可愛角色數之不盡，甚至變咗「天真可愛」嘅代名詞，好似喺上世紀40年代首播嘅《小鹿斑比》，片中主角白尾鹿Bambi就勁得意，而喺日本寫真界就有一位女優被稱為「小鹿斑比少女」，佢就係川口葵！

樣甜偈正

有人話「女人唔壞，男人唔愛」，現實生活中確係有唔少男人衰喺壞女人手上，但其實純品嘅女仔依然係好多男士心目中嘅No. 1選擇，而今日為大家介紹嘅川口葵，簡直純到好似蒸餾水！雖然葵妹今年已經26歲，但樣貌甜美，討人喜愛，面露笑容時，嗰種天真無邪嘅氣質，同十零歲少女冇乜分別，不期然令人聯想起可愛嘅卡通角色。另外，身形嬌小嘅葵妹，係有料之人，心口對美乳有成33吋，分量十足，襯埋一身極具透明感嘅肌膚，難怪佢嘅水着寫真得到大量男粉絲讚好！

自創品牌

川口葵自小已發明星夢，喺讀緊幼稚園嗰陣，已擔任兒童模特兒，高中時下定決心要做藝人，並且喺2015年參加咗一項名為「台場夢大陸Presents DMG試鏡」嘅活動，成為8位決賽佳麗之一，兼獲得藝能事務所提供合約。為咗爭取多啲演出機會，葵妹不惜離鄉別井，從家鄉兵庫縣搬到東京居住，試過喺綜藝節目《幸福！Bonbi Girl》中公開慳家生活，因而受到網民關注。

出道至今，葵妹嘅事業發展算係相當順利，頻頻喺資訊性電視節目中亮相，亦曾為電視劇演出，並進軍寫真界。值得一提，葵妹喺早前創立自家服裝品牌，自己兼任創意總監，真係相當叻女！

同其他寫真女優一樣，川口葵不時透過社交網分享生活點滴，包括佢同家中兩隻愛犬嘅生活照，如果你係愛狗之人，一定會鍾意。

Profile

出生地：日本兵庫縣

年齡：26歲

身高：5呎2吋

三圍：33-23-33