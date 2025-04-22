得罪女同事　出火大懲罰

俗語有話「好男不與女鬥」，男士們唔小心得罪女同事，唔想之後畀人針對，除咗拿拿臨講聲「Sorry」之外，最好請埋對方飲茶食嘢，但搞到要獻身賠罪，實在有啲誇張，相信只有喺四仔入面先會出現呢種情況！

雙嬌夾擊

得罪一名女同事已經夠麻煩，仲要激嬲兩名，下場會係點？咁就要睇吓《Rocco's Teens Unleashed #2》嘅編劇會唔會手下留情喇！呢套四仔由Evil Angel出品、Rocco Siffredi執導，並搵嚟Princess Alice、Holly Molly、Crystal Cherry等多位脫界慾女化身白領儷人，外表斯斯文文，但發起火嚟，唔係人咁品。某日，有一名口多男同事誤觸地雷，同一時間踩到兩名女同事條尾，仲要係公司入面嘅好色雙嬌，惟有獻身賠罪，被迫以一敵二，經過連場肉搏後，雙嬌一臉滿足咁步出會議室，只餘下口吐白沫嘅男同事。

上床道歉

同有後台嘅女同事打交道，務必打醒十二分精神，否則畀對方寫花自己個底，想喺公司有運行都幾難！由MYLF炮製嘅《Grade A MILFs》，講述3位熟女脫星Mandy Rhea、Nina Dolci同Robbin Banx飾演嘅OL，係公司入面嘅阿姐級人物，一向冇人敢得罪，但某日有一名新嚟嘅小鮮肉不識好歹，激嬲佢哋，為保飯碗，只好道歉請食飯，勢估唔到呢幾位熟女覬覦小鮮肉嘅精壯身體，竟然要求以床戰嚟贖罪！一夕風流之後，小鮮肉以為乜事都冇，但原來仲有大懲罰等緊自己！

得嘗甘露

邁阿密女郎畀人嘅感覺係熱情如火，但喺職場上同佢哋交手，千祈咪掉以輕心，否則好易惹火燒身！唔信？咁就要睇吓由Reality Kings推出嘅《Reckless In Miami #6》。影片由Katalina Kyle、Nia Bleu、Sarai Minx等多位癡女參演，故事講述佢哋唔止有一副火辣身材，仲係公司入面嘅火藥庫，郁啲就大發雷霆，某日被男主角激親，「慾」火中燒，竟然要求對方用下半身嚟道歉！男主角為咗息事寧人，只好全面配合，殊不知呢班躁底女同事飢渴得太耐，得嘗甘露後，一夜之間變咗純情小羔羊，仲為男主角帶嚟職場便利呢！

碟評

今次介紹嘅3套四仔都係以得罪女同事為切入點，劇情大同小異，其中《Grade A MILFs》嗰3位熟女演得入型入格，《Rocco's Teens Unleashed #2》入面嗰班慾女亦唔易應付，但筆者最鍾意《Reckless In Miami #6》，一來嗰班癡女嘅身材勁正，二來惡女被成功收服，呢個結局可以話係大快人心！